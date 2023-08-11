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Kavşakta 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

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Samsun'da kavşakta meydana gelen trafik kazasında 2 otomobil çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

Kavşakta 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

SAMSUN Samsun'da kavşakta 2 otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesi Samsun-Ordu karayolu Çınarlık mevkisi Costal Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet İpek'in kullandığı 34 VH 8070 plakalı otomobil, Samsun'dan Çarşamba istikametine seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek refüjdeki bordür taşlarına çarptı. Takla atan otomobil önünde seyir eden ve kavşakta dönüş yapmak isteyen Ayhan Tokgöz yönetimindeki B HA 5534 Alman plakalı otomobile sol yan kısmından çarptı. Kazada yabancı plakalı araç savrularak refüje çıkarken, 34 plakalı otomobil ise takla atıp ters döndü. Kazada yaralanan Mutlu Şahin ve Belgin Tokgöz ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammer Ay - Güncel

Çınarlık Çarşamba Samsun Güncel Haberler

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