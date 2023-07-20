Kavşakta 2 araç çarpıştı 3 yaralı

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin kavşakta çarpışması sonucu, 3 kişinin yaralandığı kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde 34 EPU 609 plakalı otomobilin, kırmızı ışık ihlali yaparak yola çıktığı, bu sırada da 41 AFK 882 plakalı hafif ticari aracın otomobile çarptığı anlar yer aldı. Görüntülerde, çarpışma sonucu otomobilin kaldırıma çıktığı, hafif ticari aracın da savrulduğu anlar da görüldü.