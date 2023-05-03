KAVŞAĞIN KAPATILMASINI İSTEMEYEN MAHALLELİ, YOLU TRAFİĞE KAPATIP EYLEM YAPTI

MARDİN'de yapımı devam eden Güney Çevre Yolu nedeniyle bazı kavşakların kapatılacağı iddialarıyla, mahalleli yolu trafiğe kapatıp eylem yaptı. Karayolları yetkilileri ise halkın mağdur edilmeyeceğini ve 6 kavşağın daha yapılacağını bildirdi.

Kızıltepe ilçesinde, başta ağır tonajlı transit taşıma araçlarının kent trafiğine girmeden şehir dışından geçmesini sağlayacak, alternatif Güney Çevre Yolu'nda çalışmaların son aşamasına gelindi. Çevre yolunun geçtiği bazı kavşakların kapatılacağı iddia edildi. Bunun üzerine Sanayi, Halkalı ve Sandıklı mahallelerinde yaşayanlar, açık olan yolun tek şeridini kapatıp eylem yaptı. Sanayi ve Sandıklı mahallelerini birbirine bağlayan yoldaki kavşağın kapatılmasını kabul etmeyeceklerini belirten Hüseyin Akman (38), Bu kavşağın kapatılmasını asla kabul edemeyiz. Çocuklarımız her sabah okula gidip geliyor. Burası kapatılırsa nereden okula gidip gelecekler Sağlık ocağı, yolun bu tarafında kalıyor. Kadınlar, sağlık ocağına nasıl gidecekler Eğer burası kapatılsa, sınır dışı edilmiş gibi oluruz. Burada geçiş olmadığı zaman 5 kilometre gidip dönmek zorunda kalacağız. Buranın kapatılması herkese haksızlıktır. Biz bunu kesinlikle kabul etmeyiz. Herkesin aracı yok, insanlar evlerine gidebilmek için Ceylanpınar Kavşağı'na kadar gidemez. Gidemediği zaman kendini yola vuracak ve kazalar yaşanacak. Gidecek canların bedelini kim ödeyecek Bunun hesabını kim verecek Buranın kapatılması demek, bize hayat hakkının kalmaması demektir. Lütfen bizim sesimizi duyun ve buna bir çözüm getirin diye konuştu.

Eylem, bir süre sonra sona ererken, Karayolları Bölge Müdürlüğü yetkilileri ise Viranşehir, Ceylanpınar, Akdoğan, Halkalı, Şenyurt ve Nusaybin ile bağlantılı yollarda 6 kavşağın yapılacağını, halkın mağdur edilmeyeceğini belirtti.