KAVŞAĞA HIZLI GİREN MİNİBÜS BARİYERLERE ÇARPTI 4 YARALI

SİVAS'ta kavşağa süratli giren minibüsün kontrolden çıkarak bariyerlere çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza sabah 08.30 sıralarında Sivas- Kayseri kara yolu Kovalı mevkisindeki köprülü kavşakta yaşandı. Aksaray'dan Sivas'a bir asker yakınlarının yemin töreni içen yola çıkan Üçler Yiğit (55) yönetimindeki 10 Z 5430 plakalı minibüs, iddiaya göre kavşağa hızlı girince kontrolden çıktı. Yolun sol tarafındaki bariyerlere çarparak bir süre sürüklendikten sonra durabildi. İhbar üzerine bölgeye, polis ve jandarma ile sağlık görevlileri sevk edildi. Kazada minibüs sürücüsü Üçler Yiğit ile araç içerisinde bulunan Aliye Korkmaz, Atiye Korkmaz ve Saliha Yiğit yaralandı. Yaralılar olay yerinde ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.