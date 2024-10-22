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Kavrun Yaylası Karla Kaplandı, Besiciler Köylere İndi

Kavrun Yaylası Karla Kaplandı, Besiciler Köylere İndi
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Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Kavrun Yaylası, etkili kar yağışıyla beyaza büründü. Besiciler, zor hava koşulları nedeniyle hayvanlarıyla köylere göç ediyor.

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Kavrun Yaylası, etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü, ortaya güzel görüntüler çıktı. Kar yağışıyla zor anlar yaşayan besiciler, yayladan göçlerini hızlandırıp, hayvanlarıyla köylere inmek durumunda kaldı.

Doğu Karadeniz'de kar yağışı ile birlikte yüksek rakımlı yaylalar beyaza büründü. Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı 2 bin 300 rakımlı Kavrun Yaylası'nda kar yağışı etkili oldu. Evlerde buz sarkıtları da oluşan yaylanın beyaz örtüyle kaplanmasıyla, ortaya seyirlik manzaralar da çıktı. Bölgede hava koşulları elverdiği sürece yaylacılık geleneğini yaşatanlar ve yaylada kalmayı sürdüren besiciler, son günlerde ani bastıran kar yağışıyla dönüşe geçti. Kar yağışıyla zor anlar yaşayan besiciler, yayladan göçlerini hızlandırıp, kamyonlara yükledikleri hayvanlarıyla mezra ve köylere indi. Bölgede kar kalınlığı 1 metreye ulaşırken, yağışın etkisini sürdüreceği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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