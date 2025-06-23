Kavram Eğitim Kurumları uzmanları YKS sınavını değerlendirdi

KAVRAM Eğitim Kurumları uzmanları, 2 milyon 560 bin 640 adayın girdiği Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nı değerlendirdi.

Kavram Eğitim Kurumları Eğitim Koordinatörü Fatih Haktürk, "Sınav, 21 Haziran'da Temel Yeterlilik Testi (TYT), 22 Haziran'da Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere üç oturumda gerçekleştirildi. TYT'de 120, AYT'de 160 ve YDT'de 80 soru yöneltilen adaylar hem bilgi düzeylerini hem de yorum, analiz ve zaman yönetimi becerilerini ölçen bir sınav deneyimi yaşadı" dedi.

Haktürk, "2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı ( Yks ), gerek soru yapısı gerekse uygulama süreciyle dikkat çeken, önceki yılların genel çizgilerini korumakla birlikte bazı yenilikçi yaklaşımları da içinde barındıran bir sınav olarak tamamlandı. Sorular büyük ölçüde MEB müfredatına uygun olarak hazırlanmış, bilgi kadar kavrama, analiz etme ve zaman yönetimi gibi becerileri de ölçmeyi amaçlamıştır" diye konuştu.

Haktürk, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

"TYT oturumunda, Türkçe testi anlam odaklı ve zaman yönetimi gerektiren uzun paragraflarla dikkat çekerken, Temel Matematik testi yeni nesil sorularla hem işlem becerisini hem de muhakemeyi ön plana çıkardı. Fizik, Kimya, Biyoloji ve Sosyal Bilimler alanlarında yer alan sorular genellikle müfredata sadık, temel kavramlara dayalı ve orta zorluk düzeyindeydi. Kavram olarak yıl boyunca kullandığımız kaynaklar ve deneme sınavları bu içeriklerle birebir örtüşmüştür" ifadelerini kullandı.

"AYT oturumunda ise Matematik, önceki yıllara kıyasla daha seçici ve zorlayıcı bir yapıya sahipti. Özellikle fonksiyonlar, logaritma, türev ve integral gibi konularda öğrencinin sadece bilgi değil kavramsal hakimiyet ve stratejik çözüm yeteneği de ölçüldü. Türk Dili ve Edebiyatı testi, öğrencilerin yorumlama gücünü ortaya koymalarını isteyen ama birkaç seçici soruyla dengeyi sağlayan bir yapıdaydı" dedi.

"Fen Bilimleri testinde, fizik soruları temel kavramları sorgulayan sade ama dikkat gerektiren sorulardan oluşurken, biyoloji sorularında grafik yorumlama ve deney bilgisi ön plandaydı. AYT Kimya soruları müfredata büyük oranda uygun olmakla birlikte, asit-baz ve pH gibi yıl içinde ayrıntılı işlendiği halde sınavda yer almayan kazanımlar, sınavın dikkat çeken eksiklerinden biri oldu" diye konuştu.

"Sosyal Bilimler testleri de genel olarak kazanım temelli, yorum becerisi isteyen, geçmişe göre daha çok düşünmeye ve analiz etmeye yönelten sorulardan oluştu. Felsefe ve sosyoloji gibi alanlarda kavramsal okuryazarlık ön plana çıkarken, tarih ve coğrafyada güncel olaylarla ilişkilendirme becerisi öne çıktı.

"2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na ( Yks ) toplam 2.560.640 aday başvuruda bulunmuş, bu sayı 2024'e göre yaklaşık 560 bin kişilik ciddi bir azalmayı ifade etmektedir. Özellikle AYT ve YDT oturumlarında başvuru düşüşleri dikkat çekerken, ilk kez sınava giren aday sayısı 976.697 olarak açıklanmıştır. TYT oturumuna 2.560.649, AYT'ye 1.721.052, YDT'ye ise 215.447 aday katılmıştır.

"Sınav sonuçları 22 Temmuz 2025 tarihinde açıklanacak; tercih süreci ise ÖSYM'nin kılavuzu doğrultusunda 2–12 Temmuz 2025 tarihleri arasında gerçekleşecektir. Kavram Eğitim Kurumları olarak, bu süreçte adaylara kontenjan değişiklikleri, puan analizleri ve bölüm bazlı yönlendirmelerle destek olacak kapsamlı tercih danışmanlığı ve rehberlik hizmetleri sunmaya devam edeceğiz.

"Kavram Eğitim Kurumları uzmanlarıyla birlikte hazırladığımız, 2025 Yks'ye ait branş bazlı ayrıntılı değerlendirmeler aşağıda sunulmuştur. Her bir testin soru dağılımı, zorluk seviyesi ve müfredata uygunluğu alan öğretmenlerimizin gözlemleriyle detaylı şekilde analiz edilmiştir. Bu değerlendirmeler hem öğrencilerimizin sınav performansını anlamalarına hem de tercih sürecinde daha bilinçli adımlar atmalarına katkı sağlamayı amaçlamaktadır."

TYT DEĞERLENDİRMELERİ

Türkçe sorularını değerlendiren Seyhan Kavram Kurs Merkezi Müdürü Hasan Demir, şöyle konuştu:

"TYT Türkçede 7 dil bilgisi sorusu (2 noktalama, 2 yazım, 1 fiilimsi, 1 cümlede anlam, 1 sözcükte yapı-ekler), 33 tane anlam bilgisi (4 sözcükte anlam, 3 cümlede anlam, 26 da paragraf) sorusu sorulmuştur.

"Dil bilgisi soruları bilgi gerektiren, öğrenciyi çok zorlamayan orta düzey sorulardı. Geçmiş yıllara nazaran daha kolay olduğu görülmüştür. Ses bilgisi, fiilde çatı, cümle türleri ve anlatım bozukluğu konularından soru sorulmamıştır.

"Anlam soruları ise hızlı okuyabilme, okuduğunu tek seferde anlayıp yorumlama becerisi isteyen, zamanı iyi kullanmayı ölçen sorulardan oluşmuş, orta üstü zorlukta bir sınavdı.

"Paragraf soruları önceki yıllara nazaran zaman yönetimini zorlayan bir test olarak karşımıza çıkmıştır. Paragrafın 10 sorusu olumsuz soru kökünden (değinilmemiştir, söylenemez…) oluşmaktadır.

"Sonuç olarak kitap okuma alışkanlığı olan öğrencilerin zorlanmadan yapabileceği ancak bu alışkanlığa sahip olmayan öğrencilerin hem okuduğunu anlama hem de zaman yönetimi noktasında sıkıntı yaşayabileceği bir sınavdı."

'GRAFİK SORULARI İLE VERİ ANALİZ YETENEKLERİ ÖLÇÜLDÜ'

Silifke Kavram Kurs Merkezi Kurucusu Dr. Gökhan Güven ise temel matematik soruları için şunları söyledi:

"TYT matematik soruları genel olarak önceki yıllarda olduğu gibi müfredata uygun ve günlük hayattan örneklemelerin fazlasıyla kullanıldığı okuduğunu anlama, yorumlama ve analitik düşünce becerilerini işleme geçirebilme odaklı sorulardan oluşan bir sınav idi. Soruların bütününe baktığımızda ne çok kolay ne de çok zor bir sınav olduğunu söyleyebiliriz. Sayılar, oran-orantı, problemler, olasılık, grafik yorumlama gibi matematiğin temel konuları ön plandaydı. Bazı sorularda öğrencinin yorum yeteneği test edilirken, grafik soruları ile veri analiz yetenekleri ölçülmüştür.

"Bazı sorular oldukça zaman alan sorular olmakla birlikte birçok problem sorusu mantık hatası yapmaya açık sorulardı. Soruların geneli üst seviyede dikkat gerektiren hem hız hem yorum hem de işlem becerisi gerektiren sorulardı. Geometri soruları önceki yıllara oranla daha sade ve dikkatli analiz gerektiren sorulardı. Katlamalı şekil yorumlama soruları yeni nesil yaklaşımlar artık ÖSYM'nin vazgeçilmez soruları arasına girmiştir. Son yıllardaki yeni nesil soru tipinde sorulmuş olan 2025 YKS matematik soruları, düzenli ders çalışan, bol soru çözen, kaliteli yayınlarla düzenli deneme sınavına giren ve zaman yönetimi konusunda kendisini geliştirmiş öğrencilerin yapabileceği düzeyde idi. Az ya da orta seviyede çalışan öğrenciler için sorular zorlayıcıydı"

Gaziemir Kavram Kurs Merkezleri Kurucusu Soner Özbaş da fizik soruları için şu değerlendirmeyi yaptı:

"2025 TYT Fizik soruları, yıl içerisinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan örnek sorular ve oluşturulan envanterlerle büyük ölçüde paralellik göstermektedir. Normal şartlarda fizikten bir miktar haberdar olan bir öğrencinin çok rahatlıkla çözebileceği tarzda; neredeyse tüm test kitaplarında karşılaşılabilecek temel kavramları içeren sorular sorulmuştur. Sorular tamamen güncel müfredata uygun olarak hazırlanmıştır. Sonuç olarak, bu yıl da sorular müfredata uygun, anlaşılır, temel kavramları hedef alan ve öğrenciyi çok fazla çeldirmeyen, sade soru kalıplarıyla hazırlanmıştır."

'DÜZENLİ ÇALIŞAN ÖĞRENCİLERİN YAPABİLECEĞİ BİR SINAV OLDU'

Çukurova Kavram Kurs Merkezi Kimya Bölüm Başkanı Zahide Keskinkılıç, kimya soruları için "TYT Kimya testi, bilgi temelli sorularla dikkati çekti. Soruların tamamı 9.ve 10. sınıf MEB müfredatındaki kazanımlara uygun olarak hazırlanmıştı. Geçen yıla kıyasla zorluk seviyesi benzerlik göstermiştir. Sorular arasında ise hafif orta düzeyde bir dağılım yapılmıştı diyebiliriz. Sonuç olarak, bu yıl da sorular anlaşılır, müfredata uygun, temel kavramları hedef alan ve düzenli çalışan öğrencilerin yapabileceği bir sınav olmuştur" dedi.

Şirinyer Kavram Kurs Merkezi Biyoloji Bölüm Başkanı Dilek Avcı, "2025 TYT Biyoloji sorularında müfredat dışı soru bulunmamaktadır. Sorular ÖSYM formatındadır. Sorulan altı sorunun üç tanesi dokuzuncu sınıf diğer üç tanesi de onuncu sınıf kazanımlarından oluşmaktadır. Sınav önceki yıllarda olduğu gibi temel biyoloji bilgisine sahip bir öğrencinin yapabileceği düzeyde olup, kolay ve orta seviye sorulardan oluşmaktadır. Soruların yorumlama becerisi yerine daha çok bilgi ağırlıklı olduğu, temel kazanım ve kavramlar üzerinden hazırlandığı görülmektedir" diye konuştu.

Nilüfer Kavram Kurs Merkezi Kurucusu Ferdi Çavuş, "2025 TYT Tarih soruları, müfredata tamamen uygun, konu dağılımı ve zorluk seviyesi açısından geçmiş yıllarla büyük ölçüde örtüşen bir yapıya sahiptir. Soruların 4'ü yorum, 1'i bilgiye dayalı olup; yorum soruları genel tarih bilgisi ve okuduğunu anlama becerisiyle yapılabilecek nitelikteydi. Bilgi sorusu ise konusuna hakim öğrenciler için ayırt edici bir nitelik taşıyordu. Ünite bazlı dağılım; İlk Türk Devletleri, Türk-İslam Devletleri, 18-19. yüzyıl Osmanlı tarihi ve Kurtuluş Savaşı cepheleri şeklinde dengeli bir şekilde yapılmış. Genel olarak sorular açık, anlaşılır ve çeldiricisi düşük; temel kaynaklarla çalışan öğrencilerin rahatlıkla çözebileceği düzeydedir" ifadelerini kullandı.

'SINAV ÇALIŞAN, SORU ÇÖZEN VE ÇALIŞMAYAN ÖĞRENCİYİ DE AYIRAN BİR ÖZELLİĞE SAHİPTİ'

Torbalı Kavram Kurs Merkezi Kurucusu Çetin Aslan da "2025 TYT Coğrafya soruları, temel müfredat bilgilerine paralel olarak hazırlanmakla beraber kavram bilgisi, genel kültür bilgisi ve öğrencinin yorumlama bilgi ve becerisini de ön plana çıkaran bir yapıya sahipti. Sorular 9. ve 10. sınıf kazanımlarına uygun bir şekilde ve iyi bir dağılımla sorulmuş olup, iki adet sorunun da Dünya ve Türkiye harita okuryazarlığı ile ilgili olması da öğrencilerin görsel ve mekansal düşünme, değerlendirme becerilerini ortaya koyması açısından olumlu olduğunu düşünüyorum. Sınav aynı zamanda çalışan, soru çözen ve çalışmayan öğrenciyi de ayıran bir özelliğe sahipti. Çalışan, emek veren her bir öğrencinin rahatlıkla yapabileceği bir sınavdı" dedi.

Kavram Genel Müdürlüğü Eğitim Koordinatörü Fatih Haktürk, şöyle konuştu:

"2025 TYT Felsefe Grubu soruları değerlendirildiğinde, önceki yıllarla benzer yapıda olmakla birlikte, kavramsal okuryazarlık ve yorum becerisi daha ön planda tutulmuştur. Sorularda Searle'ün Çin Odası düşünce deneyi, kuşku ve kesinlik ilişkisi, özgür irade ve kötülük, Galileo'nun düşünce deneyleri ve Kant'ın bilgi anlayışı gibi temel felsefi problemler sade bir dille sunulmuş, öğrenciden kavramlar arası ilişki kurması ve çıkarımda bulunması beklenmiştir. Sadece bilgiye dayalı değil, düşünsel yetkinliği ölçen bir yaklaşım benimsenmiştir.

"Zorluk düzeyi genel olarak orta seviyededir; önceki yıllara kıyasla kavramsal içerik açısından daha zengin, ancak dil açısından daha yalın bir anlatım tercih edilmiştir. Sınav, filozofların temel görüşlerinin günlük hayattaki karşılıklarıyla ilişkilendirilmesini ön plana çıkarmış, özellikle soyut kavramları örneklendiren paragraflarla öğrencinin felsefi muhakeme gücü ölçülmüştür. TYT'nin felsefe kısmı, ezber bilgi yerine analitik düşünme becerisini öne çıkararak, bu alandaki sınav yaklaşımının giderek olgunlaştığını göstermektedir."

Batıkent Kavram Koleji Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölüm Başkanı Bera Berk, "2025 TYT Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularının okuduğunu anlama ve yorumlama becerisini ölçen metin odaklı yapıda hazırlandığı görülmektedir. Bunun yanında, doğrudan bilgi temelli sorular da yer almış; yani hem kavrayış hem de bilgi düzeyi ölçülmüştür. Sınavda yer alan 5 sorudan 3 tanesinin anlama-yorumlama, 2 tanesinin bilgi-kavram sorusu olduğu görülmektedir. Sorular genel olarak orta zorluk seviyesindedir. Soruların MEB kazanımları temelinde hazırlandığı dolayısıyla ders kitabı ve okul içi çalışmalarla uyumlu olduğu görülmektedir" dedi.

AYT DEĞERLENDİRMELERİ

Yenimahalle Kavram Kurs Merkezi Edebiyat Bölüm Başkanı Çağla Ünaldı da "2025 AYT Edebiyat testi, temel müfredata paralel olarak hazırlanmış tarzda sorular içermektedir. Sorular genel olarak öğrencilerin hem yorumlama gücünü hem de bilgi becerisini ortaya koyabilecek bir tarza sahipti. Genel olarak öğrencilerin kolaylıkla yapabileceği bir sınavdı. Fakat özellikle 3-4 soru seçici ve çeldirici tarzda hazırlanmıştı. Özellikle şiir yorumlama soruları, edebiyat akımı sorusu, İkinci Yeni topluluğunun tanıtıldığı soru ve 'Yusuf u Züleyha' adlı eserin geçtiği soru öğrenciler için çeldirici sorulardı. Topluca yorumlayacak olursam kaliteli sorulardı ve orta seviyede bile çalışan öğrenciler için yapılabilir nitelikteydi" diye konuştu.

Sancaktepe-Samandıra Kavram Kurs Merkezi Kurucusu Levent Nayki ise değerlendirmesinde şunları ifade erri:

"2025 AYT Matematik sınavı, son yılların en dikkat çekici ve seçici sınavlarından biri olarak öne çıktı. Sadece bilgi ölçmeyen bu sınav, öğrencilerin işlem becerisi, yorum gücü ve zaman yönetimi yetkinliklerini de test etti. Öğrenciler sınavı 'zor ama adil' ya da 'zaman yetmedi' gibi ifadelerle tanımlarken, genel yapı itibarıyla bilginin değil, kavrayışın ölçüldüğü bir sınav gerçekleşti.

"Zorluk seviyesi 'orta-zor' düzeyindeydi ve özellikle fonksiyonlar, limit-türev, logaritma gibi konular yüksek ayırt edicilik gösterdi. Problemler uzun ve çok işlemli, analitik geometri soruları alışılmışın dışında, integral ve denklemler ise nispeten dengeliydi. Bu sorular öğrenciden sadece formül ezberini değil, kavramsal hakimiyeti ve çok boyutlu düşünmeyi gerektirdi. Gerçekten konuyu anlayan öğrenciler sınavda fark yarattı.

"Sınavın en belirgin unsurlarından biri süre yönetimiydi. Zamanı verimli kullanamayan pek çok öğrenci son sorulara ulaşmakta zorlandı. Bu sınav, matematikte başarı için sadece konu bilgisi değil, aynı zamanda stratejik çözüm yaklaşımının da kritik olduğunu gösterdi. 2026 yılına hazırlanan öğrenciler için bu sınavın en net mesajı: Matematik sadece formül ezberlemek değil, anlamak, analiz etmek ve zamanı doğru kullanmaktır."

Adana Kavram Koleji ve Kurs Merkezleri Kurucusu Halil Öcal da "2025 AYT Fizik testinde tüm sorular 11 ve 12. Sınıf müfredatınından gelmiştir. Soru sayısının azlığını nedeniyle her konudan (Vektörler, Ağırlık merkezi, Basit Makine, Tork denge, Düzgün Çembersel hareket, Atom modelleri, İndüksiyon akımı, Fotoelektrik olay, Görelilik, Newton hareket yasaları… gibi) soru sorulmamıştır. Dolayısıyla 2025 AYT Fizik testi müfredata uygun ancak kapsamı müfredata göre az soru gelmiştir. Fizik soruları uzun metin şeklinde gelmiş, öğrencilerin soruda verilen bilgiyi metinden yorumlamaları istenmiştir. Genel olarak işlem sorularının azlığı yorumlama soruları ön plana çıkmıştır. Öğrencilerden aldığımız bilgilere göre AYT Fizik Testinde Işıkta Girişim, Genel çekim ve enerji sorularının belirleyici nitelikte olacağı tahmin edilmektedir.2025 AYT sınavında Fen Bilimleri Testinde Fizik soruları her sene olduğu gibi zorluk düzeyi olarak belirleyici branş olacaktır" dedi.

'KİMYA SORULARI BEKLENEN DÜZEYDEYDİ'

İzmit Kavram Kurs Merkezi Kimya Bölüm Başkanı Ersan Kınalı ise "2025 AYT Kimya soruları genel olarak müfredat kazanımlarına uygun ve beklenen düzeyde hazırlanmıştır. Ancak, asit-baz ve pH kavramlarına yönelik soru sorulmaması, müfredat kapsamında detaylı şekilde işlenen bu önemli konunun sınavda yer almaması nedeniyle eksiklik oluşturmuştur. Soruların 6 tanesi 12. sınıf, 7 tanesi ise 11. sınıf kazanımlarından oluşmakta olup, tüm test ve kaynaklarımızda sıkça karşılaşılan soru modellerindendir. Ayrıca, 5A ve 6A grup elementlerinin bileşiklerindeki hibritleşme türleri uzun yıllardır sorulmamışken, bu yıl sınavda yer almıştır. Sonuç olarak, sınav müfredatın büyük kısmını kapsamakla birlikte, bazı kritik kazanımların değerlendirilmemesi nedeniyle eksik yönler de barındırmaktadır" diye konuştu.

Şirinyer Kavram Kurs Merkezi Biyoloji Bölüm Başkanı Dilek Avcı da "2025 AYT Biyoloji sorularının geçen yılın sorularına göre daha seçici olduğunu söyleyebiliriz. Müfredata uygun olup kazanım dışı soru bulunmamaktadır. Soruların yedi tanesi on birinci sınıf kazanımlarından oluşurken altı tanesi on ikinci sınıf kazanımlarından oluşmaktadır. Sınav orta ve zor seviye sorulardan oluşmaktadır. İnsan fizyolojisi ünitesinden sorulan sorular konu hakimiyeti gerektiren net bilgi sorularıydı. Şekil, deney, grafik, öncül yorumlama soruları daha ön planda idi. Özellikle bazı sorularda bilgi, çıkarım ve dikkat dengesiyle zorluk seviyesinin arttırıldığı görülmüştür. Mimikri sorusu ise sınavın eleyici sorusu olmuştur" ifadelerini kullandı.

'TARİH AYT SORULARI GENELE HİTAP ETMEKTEN UZAK ZORLUK SEVİYESİ YÜKSEKTİ'

Nilüfer Kavram Kurs Merkezi Kurucusu Hakan Kartal, "2025 AYT Tarih soruları geçen yıllara göre daha eleyiciydi. Soru dağılımı yine müfredata uygun dengeli şekilde dağılmış fakat nitelik olarak doğrudan bilgi ve sorunun muhatabı döneme tamamıyla hakim olmayı gerektiren, kronolojik düşünme becerisi arayan kapsayıcı sorulardı. AYT 1'de yer alan 10 sorunun 5i ve AYT 2'de yer alan 11 sorunun 7'si Osmanlı Devleti ve Cumhuriyet Tarihi ile ilintili olup son 200 yıldaki gelişmeleri takip etmeyi gerektiren sorulardı. Bu da bize demode ezber kalıp soru tiplerinden ziyade günümüze de ışık tutan, dünyadaki gelişmeleri anlama ve yorumlama kabiliyeti gerektiren analitik değerde soruların hazırlanmış olduğunu göstermektedir. Bu yönüyle Tarih AYT soruları genele hitap etmekten uzak zorluk seviyesi yüksek, eskilerin aksine ezber yapanın değil bilgiyi dönemin koşullarına uygun yorumlayıp fikir üretebilenlerin başarılı olabilecekleri şekilde hazırlanmış" dedi.

Torbalı Kavram Kurs Merkezi Kurucusu Çetin Aslan, "2025 AYT Coğrafya Soruları genel anlamda beklentiler çerçevesindeydi. Sınav soruları öğrencilerin teorik olarak bilgi ve beceriyi ölçmekle beraber, özellikle Türkiye ve Dünya harita okuryazarlığı ile ilgili mekansal olarak analiz yapabilme becerilerini, genel kültür bilgilerini de test eden bir yapıda olması önemliydi. Küresel Ortam ve Bölgeler, Biyoçeşitlilik, Çevre Sorunları, Küresel İklim değişikliği gibi birçok güncel konularla ilgili soruların olması öğrencilerde duyarlılık ve tanıma bilinci oluşturması da son derece önemliydi. Sınav genel olarak çalışan öğrencilerin yapabileceği bir sınavdı" diye konuştu.

Kavram Genel Müdürlüğü Eğitim Koordinatörü Fatih Haktürk, "2025 AYT Felsefe Grubu soruları, geçmiş yıllarla benzer bir dağılım göstermesine rağmen yorum gücü yüksek sorularla öne çıkıyor. Felsefe alanında Sokrates ve Kierkegaard gibi düşünürler üzerinden eleştirel düşünme, iman ve varoluş gibi konulara yer verilmiş; psikoloji sorularında içsel güdülenme, öğrenilmiş çaresizlik gibi kavramlar günlük örneklerle sorgulanmış. Sosyoloji soruları ise sosyal yalnızlık, modernleşme ve bireyin kendine yabancılaşması gibi güncel temaları içeriyor. Mantık soruları ise klasik düzeyde olup dilin işlevi ve koşullu önermeler gibi temel konulara odaklanmış. Zorluk düzeyi genel olarak 2024'e kıyasla biraz artmış ve özellikle felsefe ile sosyoloji alanlarında soyut düşünme ve analiz becerisi gerektiren sorular ön plana çıkmış. Kazanım dağılımı dengeli; öğrencilerden hem kuramsal bilgi hem de bu bilgiyi yorumlama yetisi bekleniyor. Bu sınav, sadece ezber değil, düşünsel derinlik ve kavramsal ilişki kurma becerisini ölçen bir yapıya sahip" ifadelerini kullandı.

Batıkent Kavram Koleji Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölüm Başkanı Bera Berk, "2025 AYT Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları için de benzer yorumlar yapılabilir. Sınavda yer alan 6 sorunun 4 tanesinin temel bilgi düzeyini ölçen sorular, 2 tanesinin ise anlama-yorumlama kabiliyetini ölçen sorular olduğu görülmektedir. AYT oturumunda yer alan sorularda bakanlık tarafından belirlenen kazanımlara ve müfredata uygundur. Soruların zorluk derecesi açısından orta-kolay seviyede olduğu söylenebilir. AYT oturumunda yer alan kavram temelli bilgi soruları çalışmalarda kavramlar üzerinde durulması gerektiğini göstermiştir. Konuya dair kavramlara hakim olmak, kavramlar üzerinden çalışma yapmak bu sınavda adaylara net kazandıracaktır. YKS sınavının her iki oturumunda da Din Kültürü bölümü bu yıl, çok yönlü ölçme yaklaşımıyla hazırlanmış: hem anlama-yorumlama hem de bilgi türlerinde sorular içeriyor. TYT oturumunda yorum ve bilgi soruları dengeli iken AYT oturumunda kavram temelli bilgi sorularının biraz daha ağırlıklı olduğu görülüyor. Bunun yanında sorularda kullanılan açık ve anlaşılır dil ve soruların orta zorlukta olması, temeli güçlü ve okuduğunu anlama ve analiz etme konusunda başarılı öğrenciler için ulaşılabilir sorular olduğunu gösteriyor. Paragraf odaklı okuma alışkanlığı önemli olmakla beraber metne hakimiyet en kritik beceri olarak bu yıl da karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda temel bilgi ve kavramlara hakim olmanın avantaj sağlayacağı görülüyor. Dolayısıyla sorularda hem bilgiyi hem yorumu dengeli şekilde kullanan adayların başarıya ulaşması mümkün görünmektedir" dedi.