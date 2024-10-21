Kavram Eğitim Kurumları 50'nci yılını kutladı

KAVRAM Eğitim Kurumları, 50'nci yılını İstanbul'da düzenlenen bir törenle kutladı. Eğitim ve sanat dünyasından birçok ismin katıldığı gecede yarım asrı geride bırakmanın gururu vurgulanırken, kurumun bu eğitim yolculuğunda elde ettiği başarılar, davetlilerle paylaşıldı.

Törene, CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, Kavram Eğitim Kurumları Kurucusu ve Onursal Başkanı Bahattin Durmuş, TÖDER Başkan Yardımcısı, Eğitim Girişimcisi ve Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Kalko ile Kavram Eğitim Kurumları Genel Müdürü Selçuk Işık ve Mehmet Ali Aydınlar'ın yanı sıra çok sayıda davetli katılım sağladı. Sanat camiasından Nefise Karatay, Ege, Reyhan Karaca ve İpek Tuzcuoğlu gibi ünlü isimler de gecede Kavram Eğitim Kurumları'na destek veren isimler olarak yerini aldı.

ALP: NİCE 50 YILLAR DİLİYORUM

Gecede bir konuşma gerçekleştiren CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, "Kavram bizim bir değerimizdir. Kars'ın iki kıymetli eğitimcisi tarafından kurulmuş ve bugün de Ümit Bey tarafından daha ileriye götürülüyor. Ben önce kendi şehrim adına öncelikle teşekkür ediyorum eğitime kattıkları için ve nice 50 yıllar diliyorum" dedi.

KALKO: KAVRAM EĞİTİM KURUMLARI'NIN 50 YILI, BÜYÜK BİR BAŞARI HİKAYESİ

Kavram Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Üyesi, TÖDER Başkan Yardımcısı ve eğitim girişimcisi Ümit Kalko, kurumun 50'nci yılını kutlarken bu başarıya ulaşmanın arkasındaki zorluklara ve kazançlara değindi. Kalko, eğitime olan inancı ve Kavram Eğitim Kurumları'nın sağlam adımlarla büyümesinin arkasında yatan unsurları şu şekilde anlattı:

"Bir eğitim kurumunun ve eğitime yatırım yapan bir grubun 50'nci yılına gelmiş olması gerçekten büyük bir başarı. Bu 50 yıl boyunca ülkemizin yaşadığı ihtilallere, depremlere, ekonomik krizlere ve eğitim mevzuatındaki sayısız değişikliklere rağmen Kavram Eğitim Kurumları'nın bugün Türkiye'nin 75 bölgesinde farklı şubeleri, on binlerce öğrencisi ve binlerce çalışanıyla var olmayı sürdürmesi büyük bir gurur kaynağı."

'MARKALAR, KURUCULARININ VİZYONLARINI TAŞIRLAR'

Kavram Eğitim Kurumları'nın bu noktaya gelmesinde Onursal Başkan Bahattin Durmuş'un büyük emeği olduğunu belirten Kalko, "Sayın Bahattin Durmuş, Kavram markasının kurulmasında ve gelişmesinde sektörümüzün duayeni olarak çok büyük bir rol üstlendi. Markalar, kurucularının vizyonlarını taşırlar. Bahattin Bey'in hayata bakış açısı, dürüstlüğü ve çalışkanlığı, Kavram markasına sinmiş durumda" dedi.

DURMUŞ: EĞİTİM GÖNÜL İŞİDİR, PARAYLA YAPILMAZ

Kavram Eğitim Kurumları Kurucusu ve Onursal Başkanı Bahattin Durmuş, eğitimde yarım asırlık başarılarını ve geleceğe dair umutlarını paylaştı. Durmuş, "Yarım asır. İnşallah asırlık da olacak Kavram. 50'inci yılımızı doldurduk, 51'inci öğretim yılına başladık. Öyle yoğun, öyle dolu, öyle keyifli geçti ki, hakikaten büyük keyif aldım" diye konuştu.

Eğitime olan talebin hala güçlü olduğunu ve eğitimde ticari yaklaşımlardan duyduğu rahatsızlığı dile getiren Durmuş, "Bu yıllarda talep büyüktü ve insanlar hala öyle. Bizim çocuklarımız eğitime hala aç. Avrupa'da birçok ülkenin nüfusundan fazla öğrencimiz var ama öğrencilerimiz isteklidir. Ülkemizin çocuklarını kimseye kaptırmamalıyız, bu çocuklar bizim her şeyimiz. Biz eğitimde tüccarlar istemiyoruz. Bir yerler milyara alınıyor, satılıyor; bunlar benim canımı sıkıyor. Bizim milyarlarımız çocuklarımızdır. Onlar zaten bu ülkeye milyarlar kazandıracaklar. Gerçekten de öyle oldu. Bugün hangi sektöre gitsem, gerek devlet gerek özel sektörde mutlaka bir Kavram mezunu ile karşılaşıyorum. Bu benim mutluluğum. Bu benim zenginliğim" ifadelerini kullandı.

Durmuş, son olarak eğitime olan tutkusunu vurgulayarak, "Biz harpler gördük, darbeler gördük, Kıbrıs Savaşı'na gittik. İhtilal oldu, kapatmaya kalktılar. Hepsiyle mücadele ettik çünkü işimize inanıyorduk. İşimize güveniyorduk ve o kadar keyifle yapıyordum ki, her türlü riski göze alabiliyordum. Hiç korkmadım. Çünkü eğitim gönül işidir, parayla zaten yapılmaz" dedi.

IŞIK: KAVRAM EĞİTİM KURUMLARI'NIN TARAFSIZLIĞI, EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ

Kavram Eğitim Kurumları Genel Müdürü Selçuk Işık da Kavram'ın eğitimde tarafsızlık ilkesiyle sürdürdüğü başarısını ve geleceğe dair planlarını paylaştı. Işık şöyle konuştu:

"Kavram Eğitim Kurumları'nın en büyük farkı, her zaman tarafsız olmasıydı. Bu çok önemli. Evet, pek çok fırtına atlattık, birçok olay gördük, ama Kavram Eğitim Kurumları her zaman ayakta kaldı. 50'nci yılını kutlayan eğitim kurumları çok azdır. Bu kurumlarda görev almak büyük bir onurdur, bana da bu onur nasip oldu. 50'nci yılın genel müdürü olmak benim için büyük bir sorumluluk ve mutluluktur."

Gelecekte de Kavram Eğitim Kurumları'nın bayrağını daha yukarıya taşımak istediklerini söyleyen Işık, "Bu süreçte güzel bir ekip ve güçlü bir sistem kurduk. Bu sistemle ilerlemeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Gecenin sonunda Türk müziğinin sevilen ismi Öykü Gürman da sahne alarak davetlilere unutulmaz bir gece yaşattı.