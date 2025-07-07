Kavgayı Ayırmaya Çalışan Komiser Darp Edildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kavga eden iki kişiye müdahale eden komiser M.Ö., saldırıya uğradı. Olayla ilgili D.K. tutuklandı, Ö.F.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde kavgayı ayırmaya çalışan komiser M.Ö. (33) saldırıya uğradı. Komiser M.Ö.'ye saldırdığı iddia edilen D.K. (20) tutuklanırken, Ö.F.K. (19) adli kontrolle serbest kaldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Ereğli ilçesine bağlı Orhanlar Mahallesi Yalı Caddesi'nde meydana geldi. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli komiser M.Ö., ismi öğrenilemeyen biriyle kavga eden D.K. ve Ö.F.K.'ye müdahale etmek istedi. M.Ö., polis olduğunu söyleyip kimlik gösterdiği sırada D.K. ve Ö.F.K., saldırdı. M.Ö., D.K.'yi yere yatırıp etkisiz hale getirirken, çevredekilerden polis çağırmalarını istedi. Bu sırada yerde yatan D.K. ayağa kalkmak için hamle yaparak, komiser M.Ö.'ye yumruk atmaya başladı. Olay yerine gelen polis ekipleri kelepçe taktıkları D.K.'yı gözaltına aldı. Bu sırada olay yerinden kaçan Ö.F.K. ise daha sonra yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.K. tutuklandı, Ö.F.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber-Kamera: Sinan Kabatepe/Ereğli (ZONGULDAK)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
CHP, tüm belediye başkanlarını Ankara'ya çağırdı

Özgür Özel'den yeni hamle! Tüm başkanlara aynı mesaj gitti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kırkpınar'da karşılaşan Ağıralioğlu ve İnce güreşe tutuştu

Er Meydanı'nda karşılaşan siyasetin 2 önemli ismi güreşe tutuştu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.