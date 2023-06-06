Kavgayı ayırmaya çalışan esnaf silahla vuruldu

Kavgayı ayırmaya çalışan esnaf vuruldu

KAYSERİ - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde dükkanının önünde çıkan kavgayı ayırmak isterken silahla vurulan esnaf yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Fevzi Çakmak Mahallesi Fuzuli Caddesi üzerinde meydana gelen olayda B.T. ile H.G. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı kavga çıktı. Bu sırada kavgayı görerek ayırmaya çalışan esnaf Y.Ö. arada kaldı. Yanındaki silahı çıkaran B.T., ateş açınca silahtan çıkan kurşun Y.Ö.'ye isabet etti. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Silahla yaralanan Y.Ö. ile darp edilen H.G. ambulanslar ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri de inceleme yaptı. Olayın ardından kaçan şüpheli Y.T. de polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca, kurşunların isabet ettiği park halindeki otomobilde de maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.