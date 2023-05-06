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KAVGAYI AYIRMAK İSTEYEN MARKET İŞLETMECİSİ CANINDAN OLDU

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İZMİR'in Bornova ilçesinde, sokakta iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen market işletmecisi Şahan Özmen (45), tabancayla vurularak hayatını kaybetti.

İZMİR'in Bornova ilçesinde, sokakta iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen market işletmecisi Şahan Özmen (45), tabancayla vurularak hayatını kaybetti.

Olay, saat 18.30 sıralarında, Kavaklıdere Mahallesi Kavaklıdere Caddesi, 77 numara önünde meydana geldi. Şahan Özmen'e ait markete 5 metre mesafede iki grup arasında kavga çıktı. İddiaya göre, gürültü üzerine marketten çıkan Özmen, kavgayı ayırmak için araya girdi. Bu sırada yaşanan arbedede Özmen, vücuduna isabet eden kurşunla ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Özmen, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Jandarma, olayın ardından kavgaya karıştığı belirlenen şüphelilerden B.C.'yi gözaltına aldı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 1 tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Jandarma kavga Güncel Haberler

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