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Şehit Polis Murat Akpınar, 1. Yıl Dönümünde Anıldı

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Kayseri'de kıraathanede çıkan kavgaya müdahale ederken pompalı tüfekle vurulan polis memuru Murat Akpınar, şehadetinin 1. yıl dönümünde mezarı başında anıldı. Oğul Çınar, babasının mezarından aldığı toprakla oyuncak oynadı. Ailesi, başkalarının çocuklarının da şehit olmaması için çağrıda bulundu.

KAYSERİ'de, kıraathanedeki kavgaya müdahale ettiği sırada pompalı tüfekle vurulup 34 gün sonra şehit olan polis memuru Murat Akpınar (37), 1'inci yıl dönümünde mezarı başında anıldı. Şehidin 3 yaşındaki oğlu Çınar, babasının mezarından aldığı toprağı, oyuncak kepçesine doldurarak oynadı.

Olay, geçen yıl 13 Ağustos'ta saat 19.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Sanayi Mahallesi Serdarlı Sokak'ta meydana geldi. Adnan ve Muhammet Tosun kardeşler, Mehmet ve Mustafa Coşkun kardeşlerin bulunduğu kıraathaneye geldi. İki grup arasında borç meselesi yüzünden çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Bu sırada devriye görevi yapan polis ekipleri, kavgaya müdahale edip tarafları ayırmaya çalıştı. Pompalı tüfekle ateş eden Adnan Tosun, polis memuru Murat Akpınar'ı göğsünden, Mustafa Coşkun'u ise kolundan yaralayıp, kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Durumu ağır olan Akpınar ve Coşkun, ilk müdahalelerinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüphelilerden Adnan Tosun polisin takibiyle, Muhammet Tosun ise saklandığı Kocasinan ilçesi Yenişehir Mahallesi'ndeki adreste yakalandı. İki kardeşe yardım ettiği belirlenen Celil T., Halil T. ve Hakan T. de gözaltına alındı. Şüphelilerden Adnan Tosun tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Polis memuru Murat Akpınar hastanede 34 gün sonra, 16 Eylül'de şehit oldu.

Polis memuru Murat Akpınar için, şehadetinin 1'inci yıl dönümünde anma töreni düzenlendi. Asri Mezarlık'taki Polis Şehitliği'nde düzenlenen programa, şehidin babası Mustafa, eşi Demet ile polis kıyafetleri giydirilen çocukları Çınar ve Murat Akpınar, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz ve şehidin yakınları katıldı. Kur-an'ı Kerim okunmasının ardından İl Emniyet Müdürü Aydın, aileye baş sağlığı diledi. Şehidin 3 yaşındaki oğlu Çınar, oyuncak kepçesi ile kamyonuna, babasının mezarından aldığı toprağı doldurarak oynadı.

'BAŞKALARININ ÇOCUKLARI ŞEHİT OLMASIN'

Şehidin babası Mustafa Akpınar, "İnsan, bir baba olarak ne hisseder? Ömür boyu unutamayacağımız bir şey oldu. Kayseri'de, hain bir gangsterin yüzünden oğlum şehit oldu. 34 gün hastanede kaldıktan sonra şehit oldu. Allah, onların belalarını versin. Hükümetimizden, emniyetimizden ve güvenlik güçlerimizden, bu gibi insanların içeriye tıkılıp da sonradan salıverilmesini istemiyoruz. Benim çocuğum şehit oldu. Başkalarının çocukları şehit olmasın. Tek dileğimiz bu. Şehit ailelerine de başsağlığı diliyorum. Allah, emniyetimize, polis teşkilatımıza ve ailelerine böyle acılar göstermesin" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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