Kavgayı Ayırmak İsterken Bıçaklanarak Öldürüldü

Bartın'da bir kahvehanede çıkan kavgayı ayırmak isteyen Emre Yalçın, bıçaklanarak hayatını kaybetti. Kavganın ardından kaçan şüpheli ise jandarma tarafından yakalandı.

1) KAVGAYI AYIRMAK İSTERKEN BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ

BARTIN'da kahvehanede çıkan kavgayı ayırmak için araya giren Emre Yalçın (20), bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında merkeze bağlı Kozcağız beldesindeki bir kahvehanede meydana geldi. Aralarında husumet olan Harun Açıkgöz (22) ile H.A. (25) arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Bu sırada Harun Açıkgöz, araya girerek kavgayı ayırmak isteyen Emre Yalçın'ı göğsünden ve karnından bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Emre Yalçın, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan Harun Açıkgöz, gece saatlerinde jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.