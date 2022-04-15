Kavgayı ayırmak istedi; bıçaklandı

İZMİR'de otobüs şoförüyle kavga eden taksici K.K., kendilerini ayırmak isteyen M.G.'yi bıçakla yaraladı. O anlar, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Olay, dün akşam saatlerinde Konak ilçesinde meydana geldi. ESHOT 502 Numaralı Cengizhan-Halkapınar Metro güzergahında görevli otobüs şoförü ile taksi sürücüsü K.K. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Durumu fark eden M.G., iki sürücüyü ayırmak istedi. Otobüs şoförü ile tartışmayı bırakan taksici K.K., bu kez M.G. ile kavga etmeye başladı. Kavga sırasında K.K., yanındaki bıçakla M.G.'yi bacağından yaraladı. O anlar, otobüsteki yolcular tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.Bu arada M.G.'nin kendi imkanları ile hastaneye gittiği belirtildi. Gözaltına alınan K.K.'nin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.