Elazığ'da iki gurup arasında çıkan kavgayı ayırmaya çalışan bir kişi, pompalı tüfekle vurularak yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kavgayı ayırırken bacağından vuruldu

ELAZIĞ - Elazığ'da bir kişi, iki gurup arasında çıkan kavgayı ayırmayı çalışırken pompalı tüfekle vurularak yaralandı.

Olay, merkeze bağlı Mustafa Paşa Mahallesi Ceyhun Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki gurup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavgayı ayırmak için ortaya giren M.E.A. pompalı tüfekle vurularak yaralandı. Haber verilmesi olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Taraflar olay yerinden kaçarken bacağından yaralanan şahıs ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.