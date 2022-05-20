Kavgayı ayıran oğlunu vuran şüphelinin serbest kalmasına anneden tepki - Haberler

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Kavgayı ayıran oğlunu vuran şüphelinin serbest kalmasına anneden tepki

Demirören Haber Ajansı - Olcay Düzgün - Güncel
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Kavgayı ayıran oğlunu vuran şüphelinin serbest kalmasına anneden tepki

KAYSERİ'de, iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak isterken tabancayla yaralanan Özgür Çırpan'ı (36) vurduğu iddiasıyla gözaltına alınan Mehmet Ali G. (28), adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KAYSERİ'de, iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak isterken tabancayla yaralanan Özgür Çırpan'ı (36) vurduğu iddiasıyla gözaltına alınan Mehmet Ali G. (28), adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Özgür Çırpan'ın annesi Güllü Çırpan, "Bir insanın canı bu kadar ucuz olmamalı" dedi.

Olay, 5 Mayıs günü akşam saatlerinde Melikgazi ilçesi Battalgazi Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen Özgür Çırpan, omzundan ve sol bacağından tabancayla yaralandı. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Çırpan, 11 gün süren tedavinin ardından taburcu edildi.

Özgür Çırpan'ı vurduğu öne sürülen Mehmet Ali G. polis ekiplerince yakalanıp gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'EN AĞIR CEZAYI ALMASINI İSTİYORUZ'

Mehmet Ali G.'nin serbest bırakılmasına tepki gösteren Özgür Çırpan'ın annesi Güllü Çırpan, "Oğlum Özgür, iki grup arasındaki tartışmayı ayırmak isterken tabancayla vuruldu. Ağır yaralanan oğlum 11 gün hastanede tedavi gördü. Kendisi ölümden döndü. Oğlumu vuran kişi ise serbest bırakıldı. Bir insanın canı bu kadar ucuz olmamalı. Biz oğlumu yaralayan kişinin tutuklanarak, en ağır cezayı almasını istiyoruz" dedi.


Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün - Güncel

Oğlum, Mayıs, Güllü, Güncel, Haberler

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