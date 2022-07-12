Kavgaya müdahale eden polis memuru bacağından bıçaklandı Erzincan'da iki taraf arasında çıkan bıçaklı kavgaya müdahale etmek isteyen polis memuru, bıçaklı saldırı sonucu ayağından yaralandı. Erzincan'da iki taraf arasında çıkan bıçaklı kavgaya müdahale etmek isteyen polis memuru, bıçaklı saldırı sonucu ayağından yaralandı. Cumhuriyet Mahallesi Ali Kemali Caddesi'nde iki taraf arasında yaşanan tehdit ve hakaret olayı üzerine bölgeye Asayiş Şubesi ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bıçaklı kavgaya dönen olayda taraflara ayırmak için müdahale eden polis memuru Ö. F. Ü, kavgaya karışan E.A'nın bıçaklı saldırısı sonucu ayağından yaralandı. Yaralı polis memuru ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan polis memurunun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Öte yandan E.A gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü. AA / Kemal Özdemir - Güncel Cumhuriyet Mahallesi Erzincan Güncel Haberler

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