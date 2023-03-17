Kavgada tüfekle havaya ateş etmek isterken, yanındaki arkadaşını ağır yaraladı (2)
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GÖZALTINA ALINDI Edirne'nin Keşan ilçesinde, 2 aile arasında çıkan kavgada av tüfeğiyle havaya ateş etmek isterken, yanında bulunan arkadaşı Turgay Oral'ı yüzünden vurarak ağır yaralayan O.P., polis tarafından Yeni Mahalle'de yakalanarak, gözaltına alındı.
GÖZALTINA ALINDI
Edirne'nin Keşan ilçesinde, 2 aile arasında çıkan kavgada av tüfeğiyle havaya ateş etmek isterken, yanında bulunan arkadaşı Turgay Oral'ı yüzünden vurarak ağır yaralayan O.P., polis tarafından Yeni Mahalle'de yakalanarak, gözaltına alındı. O.P.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel