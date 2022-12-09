Kavgada tornavida ile ölüme haksız tahrik indirimiyle 18 yıl hapis cezası

KAYSERİ'de, iki grup arasında çıkan 'laf atma' kavgasında başına aldığı 'tornavida' darbesiyle hayatını kaybeden Ahmet Çamlı'nın (29) ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Burak Eroğlu (20), haksız tahrik indirimi uygulanarak 18 yıl hapis cezasına çarpıtıldı.

KAYSERİ'de, iki grup arasında çıkan 'laf atma' kavgasında başına aldığı 'tornavida' darbesiyle hayatını kaybeden Ahmet Çamlı'nın (29) ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Burak Eroğlu (20), haksız tahrik indirimi uygulanarak 18 yıl hapis cezasına çarpıtıldı. Tutuksuz sanıklar, anne ve babası ile arkadaşı ise beraat etti.

Olay, geçen yıl 30 Ekim tarihinde Melikgazi ilçesi Belsin Selimiye Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla yolda yürüyen Ahmet Çamlı ile karşıdan arkadaşı ve kardeşiyle gelen Burak Eroğlu arasında laf atma nedeniyle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada Burak Eroğlu, tornavida ile Ahmet Çamlı'nın başına vurarak ağır yaraladı. Ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet Çamlı, 12 gün sonra yaşamını yitirdi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Eroğlu'nu 'kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ardından sanık hakkında 'tahrik' indirimi uygulayarak cezasını 18 yıla düşürdü. Heyet, diğer sanıkların ise beraatlerine hükmetti.