Kavgada düşünce başı yere çarptı, kaldırıldığı hastanede öldü

İZMİR'in Buca ilçesinde Kavga sırasında düşüp, başı yere çarpan Cem Terlemez (52), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis, kavgaya karıştıkları belirlenen 4 kişiyi gözaltına aldı.

Olay, önceki günü saat 02.00 sıralarında, Gaziosmanpasa Caddesi'nde meydana geldi. Evli ve 2 çocuk babası emekli işçi Cem Terlemez ile alkollü oldukları ileri sürülen bir grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında düşen ve başı yere çarpan Terlemez, yaralandı. Çevredekilerin çağırdığı ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Cem Terlemez, aynı gün hayatını kaybetti.

Polis, olayın ardından kavgaya karıştıkları belirlenen 4 kişiyi gözaltına aldı.