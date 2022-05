Kavgada bıçaklayıp, başına tekmeyle vurdu; o anlar kamerada

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, sokak ortasında yan bakma ve laf atma yüzünden çıkan kavgada A.T., yere düşen M.A.yı bacağından bıçaklayıp, başına tekme attı. Kavga, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, perşembe günü Reşadiye Mahallesi Şehit Teğmen Yavuzer Caddesi'nde meydana geldi. Yolda karşılaşan A.T. ile M.A. arasında yan bakma ve laf atma nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında A.T., yere düşen M.A.'yı bacağından bıçaklayıp başına tekme atarak kaçtı. Yaralanan M.A., çağırılan ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.Polisin yaptığı çalışmayla yakalanan A.T., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.