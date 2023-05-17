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Kavgada bıçaklanarak hayatını kaybetti (2)

Kavgada bıçaklanarak hayatını kaybetti (2)

Güncel Haberler

CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİİzmir'in Buca ilçesinde, parkta iki grup arasında çıkan kavgada vücudunun 8 yerine isabet eden bıçak darbeleriyle hayatını kaybeden İbrahim Akgül'ün cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ

İzmir'in Buca ilçesinde, parkta iki grup arasında çıkan kavgada vücudunun 8 yerine isabet eden bıçak darbeleriyle hayatını kaybeden İbrahim Akgül'ün cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Akgül'ün cenazesi bugün öğlen kılınan namazın ardından Buca Mezarlığı'nda toprağa verildi.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Öte yandan olayın ardından gözaltına alınan şüpheliler M.A. (18) ve A.E. (18) polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin polisteki ifadelerinde alacak meselesi nedeniyle husumetli olduklarını, olayın da bundan kaynaklandığını, bu nedenle daha önce de kavga ettiklerini söyledikleri öğrenildi.

Kadir ÖZEN /İZMİR, -


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir Özen - Güncel

Adli Tıp Kurumu İzmir Güncel Haberler

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