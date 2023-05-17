Kavgada bıçaklanarak hayatını kaybetti (2)

CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİİzmir'in Buca ilçesinde, parkta iki grup arasında çıkan kavgada vücudunun 8 yerine isabet eden bıçak darbeleriyle hayatını kaybeden İbrahim Akgül'ün cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.