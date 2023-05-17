KAVGADA BIÇAKLANARAK HAYATINI KAYBETTİ

İZMİR'in Buca ilçesinde çıkan kavgada 8 kez bıçak darbesi alan İbrahim Akgül(17), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili 2 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında İnkılap Mahallesi Buca Şirinyer Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, parkta oturan iki grup arasında henüz belirlenmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Gerginliğin artması sonucu, taraflar birbirine girdi. Arbede sonrasında İbrahim Akgül vücuduna 8 bıçak darbesi alarak ağır şekilde yaralandı. Kavgayı görenler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Akgül'ü ambulansa alarak, Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. Burada tedaviye alınan Akgül, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Akgül'ün cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tip Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, M.A. ve A.E. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ

İzmir'in Buca ilçesinde, parkta iki grup arasında çıkan kavgada vücudunun 8 yerine isabet eden bıçak darbeleriyle hayatını kaybeden İbrahim Akgül'ün cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Akgül'ün cenazesi bugün öğlen kılınan namazın ardından Buca Mezarlığı'nda toprağa verildi.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Öte yandan olayın ardından gözaltına alınan şüpheliler M.A. (18) ve A.E. (18) polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin polisteki ifadelerinde alacak meselesi nedeniyle husumetli olduklarını, olayın da bundan kaynaklandığını, bu nedenle daha önce de kavga ettiklerini söyledikleri öğrenildi.