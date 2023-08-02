Konya'da iş yerinde çıkan silahlı kavgada akrabası olduğu öğrenilen bir kişi göğsünden ve kolundan vurularak yaralandı. Şüpheli gözaltına alındı.

Kavgada akrabasını göğsünden ve kolundan vurdu

KONYA - Konya'da iş yerinde iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Gözaltına alınan şüphelinin yaralanan kişinin akrabası olduğu öğrenildi.

Olay, merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Sokullu Mehmet Paşa Sokak'ta bulunan bir kafede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde iş yeri sahibi olan U.K., akrabası olduğu öğrenilen Galip K. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine U.K. yanında bulunan tabancayla Galip K.'yi göğsünden ve kolundan vurarak yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Galip K., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, şüpheli U.K. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.