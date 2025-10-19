Haberler

Kavga Sonrası Ambulans ile Otomobil Çarpıştı: 6 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'da tarım işçileri arasında çıkan kavgada yaralananlar hastaneye giderken ambulansın otomobille çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edildi.

ADIYAMAN'ın Samsat ilçesinde, kavgada yaralanan kişileri taşıyan ambulans ile bir otomobilin çarpıştığı kazada 3'ü sağlık görevlisi 6 kişi yaralandı. 2'si kavgada yaralanan toplam 8 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Kaza, öğleden sonra Göltarla köyü yakınlarında meydana geldi. Nar hasadı için bölgeye gelen tarım işçileri arasında çıkan tartışma, kısa sürede taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada 2 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülmek üzere yola çıkarıldı. Ancak, Uzuntepe köyü yol ayrımında, H.B.Ç. yönetimindeki 02 AFH 579 plakalı ambulans ile sürücüsü öğrenilemeyen 06 ACR 656 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, 3'ü sağlık görevlisi toplam 6 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, UMKE ekipleri tarafından çıkarıldı. Toplam 8 yaralı, ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi. Acil servislerde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İsrail ordusu: Gazze'nin güneyindeki Hamas hedeflerine saldırı dalgası başlattık

İsrail ordusu, Gazze'de yeni saldırı dalgası başlattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Büyük umutlarla gelmişti! Fenerbahçe'den çok konuşulacak Jhon Duran kararı

Büyük umutlarla gelmişti! Jhon Duran için çok konuşulacak karar
Trump, Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'yu 'uyuşturucu lideri' olarak nitelendirdi

Trump, o ülkenin Cumhurbaşkanına 'uyuşturucu lideri' dedi
Özel hastanedeki skandal yıllar sonra noterde ortaya çıktı

Özel hastanedeki skandal yıllar sonra noterde ortaya çıktı
Volkan Demirel, Galatasaray'dan puan almanın formülünü duyurdu

Galatasaray'dan puan almanın tek formülünü duyurdu
Büyük umutlarla gelmişti! Fenerbahçe'den çok konuşulacak Jhon Duran kararı

Büyük umutlarla gelmişti! Jhon Duran için çok konuşulacak karar
Fidye için kaçırılan genç futbolcu, hayatını kaybetti

Fidye için kaçırılan genç futbolcu, hayatını kaybetti
Eski gelinini öldürdü ardından berberde tıraş olup teslim oldu

Gelinini öldüren yaşlı adamdan teslim olmadan önce akılalmaz hareket
Milyarderler listesi değişti! Murat Ülker zirveyi Hamdi Ulukaya'ya kaptırdı

Milyarderler listesi değişti! Murat Ülker birinciliği o isme kaptırdı
Fenerbahçe Beko, ezeli rakibi Galatasaray MCT Technic'i deplasmanda devirdi

Derbide kıyasıya mücadele! Kazanan belli oldu
Hamas'tan Gazze'de ateşkesi ihlal ettiği iddialarına jet yanıt

İnfial yaratan iddia sonrası Hamas'tan jet açıklama
64 yaşındaki sevgilisinin içeri almadığı 21 yaşındaki kadın binayı ateşe verdi

64 yaşındaki sevgilisinin içeri almadığı genç kadın binayı ateşe verdi
Wilfried Zaha yaptıklarıyla yine maça damga vurdu

Rakibi elini itti, olan oldu! Yaptığıyla yine maça damga vurdu
İsrail savaş uçakları Gazze'yi vurdu

Gazze'de korkulan oldu! Sınır kapısından patlama sesleri geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.