Kavga ihbarına gidilen evde kadın cesedi ve bir yaralı bulundu (3)

Adana'da bir evdeki kavga ihbarına giden polis, kadın cesedi ve bir yaralı buldu.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi'nde bir evde bıçaklı kavga olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Apartmanın 3. katındaki dairenin kapısını açan olmayınca olay yerine itfaiyeye bağlı CANKUR ekipleri yönlendirildi.

Kapının açılmasının ardından eve giren ekipler, Ümit S'yi (41) yaralı, Şükriye Gür'ü (32) ise ölmüş buldu.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ümit S. görevlilerce ambulansa taşındı. Bu sırada ölen Şükriye Gür'ün bir yakını yaralıya tepki gösterdi.

Boğazından yaralı olduğu belirlenen Ümit S, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Ümit S. ile Şükriye Gür'ün ocak ayında boşandıkları ve 3 çocuğun velayetinin babaya verildiği öğrenildi.

Şükriye Gür'ün cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Anne Hürü Gür, olay yerinde gazetecilere, eski damadının madde kullandığını öne sürdü.

Çiftin ilk celsede boşandıklarını belirten Gür, "Kızıma çok şiddet uyguluyordu. Bana ilk başlarda bir şey anlatmadı kimse. Çok kıskançtı. Yoldan geçenden kıskanırdı." dedi.

Öldürülmeden önce teyzesine mesaj göndererek yardım istemiş

Şükriye Gür'ün kuzenleri Ümit Akboğa ve Eren Zincirkıran da cenazeyi teslim almak için gittikleri morg önünde gazetecilere olayla ilgili konuştu.

Ümit Akboğa, Şükriye Gür'ün öldürülmeden birkaç saat önce annesi Nesibe Akboğa'ya cep telefonundan "Teyze yardım et. Polisi ara. Ümit beni öldürecek." yazılı mesaj gönderdiğini aktardı.

Annesinin sabah uyuduğu sırada yeğeninden gelen mesajı fark etmediğini dile getiren Akboğa, "Daha sonra kuzenimizin öldürüldüğü haberini aldık." ifadesini kullandı.

Kuzeninin Ümit S. ile 17 yaşında evlendiğini belirten Akboğa, "Kuzenim evlendiği günden beri eşinden şiddet görüyordu. Ümit S. aşırı kıskanç, şizofren ve madde bağımlısı. Kuzenimin üzerine kayıtlı evi sattırıp zorla parasını aldı. En ağır cezayı almasını istiyoruz. Kuzenimi canice katletmiş. Kendisini formaliteden yaralamış." diye konuştu.

Eren Zincirkıran da kuzeninin zor zamanlar geçirdiğini ve uzun zamandır tehdit edildiğini ileri sürdü.

Şükriye Gür'ün cenazesinin yarın Ceyhan ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.