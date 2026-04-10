Kavga ihbarına giden polislere gazetecilerden baklavalı kutlama

BATMAN'da gazeteciler, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla ekiplere sürpriz yaptı. 'Bıçaklı kavga' ihbarı üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, gazetecilerin baklavalı kutlamasıyla karşılaştı.

Kentte görev yapan gazeteciler, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası kapsamında Atatürk Bulvarı'nda bir araya geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan gazeteciler, bulundukları noktada 'bıçaklı kavga' olduğu ihbarında bulunarak polis ekiplerini davet etti. Kısa sürede olay yerine ulaşan polis ekipleri, araçlarından indiklerinde kendilerini bekleyen gazetecileri gördü. Gazeteciler, gelen ekiplere baklava ikram ederek kutlama yaptı. Sürpriz karşısında duygulanan ve teşekkür eden polis ekipleri, gazetecilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı