KAVGA İHBARINA GELEN POLİSLERE PASTALI SÜRPRİZ

AMASYA'da polis haftası kapsamında, mahalle sakinleri, kavga ihbarında bulunup adrese gelen polislere pastalı kutlama yaptı.

Kentte Üçler Mahallesi Muhtarı Coşan Aylak ile beraberindeki mahalle sakinleri, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177'nci yıl dönümü nedeniyle polislere sürpriz kutlama hazırladı. Mahalle halkı, Polis İmdat Hattı'nı arayarak, mahallelerinde kavga olduğu yönünde ihbarda bulundu. Bunun üzerine adrese haber merkezi 3 ekip yönlendirdi. Kendileri için planlanan kutlamadan habersiz, belirtilen adrese giden ekipler, kavga yerine sürpriz kutlamayla karşılaşınca şaşırdı. Mahalle sakinleri, konfetilerle karşılayıp, pasta kestiği polislerin haftasını kutladı. Hazırlanan pasta ve ikramlar için polis ekipleri mahalleliye teşekkür etti.

'ÇOK MUTLU OLDUK'

Kavga ihbarıyla mahalleye geldiklerini, ama sürpriz ile karşılaştıklarını söyleyen polis memuru Mustafa Kurt Çok mutlu olduk. Sürprizden haberimiz yoktu tabi ki. Kalabalık bir grup mahallede kavga ediyor deyince bizlerde üç ekip arabası birden geldik. Konfetileri görünce anladık polis haftası olması münasebeti ile sürpriz yapıldığını dedi.

'POLİSLERİMİZLE GURUR DUYUYORUM'

Mahalle sakinlerinden Fazilet Yazıcı, Polislerimizin polis haftalarını kutlamak için böyle bir sürpriz yapmak istedik. Onlara pasta ve semaver çayı ikramında bulunduk. Sağ olsun, var olsun Türk Polisi. Polislerimizle gurur duyuyorum diye konuştu.

'JEST YAPALIM İSTEDİK'

Mahalle muhtarı Coşan Aylak da Polislerimiz halkımızın güvenliği için canı pahasına kendilerini siper ediyorlar. Bizler de böyle bir jest yapalım istedik. Allah razı olsun polislerimizden. Rabbim hepsini korusun. İyi ki varlar diyerek polis haftasını kutladı.