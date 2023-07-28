Bursa'nın İnegöl ilçesinde Kuyumcular Çarşısı'nda yaşanan kavgayı gören bir esnaf, süpürgesiyle gençleri ayırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kavga eden gençleri süpürgesiyle böyle ayırdı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesi Cuma Mahallesi'nde bulunan Kuyumcular Çarşısı'nda 2 gencin kavgası kameraya yansıdı.

Olay saat 09.00 sıralarında Cuma Mahallesi Kuyumcular Çarşısı'nda meydana geldi. Karşılıklı yürüyen iki genç arasında iddiaya göre yan bakma yüzünden tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Gençler bir anda yumruk yumruğa kavga etmeye başladı. Kavgayı gören esnaflar olaya müdahale ederek gençleri ayırdılar.

Süpürge ile müdahale etti

Kavga sırasında işyerinin önünü süpüren esnafın, kavga eden gençleri elindeki süpürgeyle ayırdı.

O anlar bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.