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Kavga Ayırmaya Çalışırken Vurulan Genç Tutuklandı

Kavga Ayırmaya Çalışırken Vurulan Genç Tutuklandı
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Adana'da iki genç kız arasındaki kavgayı ayırmaya çalışan Mehmet Emin C.'yi bacağından vuran Ömer S. tutuklandı. Olayda Ömer S. havaya ateş ettiğini, gencin nasıl vurulduğunu anlamadığını söyledi.

ADANA'da G.Ç. (17) ve Z.B. (17) isimli kızların kavgasını ayırmak isteyen Mehmet Emin C.'yi (21) tabancayla bacağından vuran Ömer S. (36) tutuklandı. Ömer S., ifadesinde, "Havaya ateş ettim. Gencin nasıl vurulduğunu anlamadım" dedi.

Olay, 17 Ekim'de saat 22.00 sıralarında Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan G.Ç. ile Z.B. isimli genç kızlar, sokakta karşılaşınca tartışma çıktı. Kısa sürede birbirine giren kızların kavgasını yoldan yürüyen Mehmet Emin C., ayırmak istedi. Bu sırada olay yerinde bulunan G.Ç.'nin dayısı Ömer S. araya girmek isteyen Mehmet Emin C.'yi darbedip, belindeki tabancayı çıkardı. Çevredekilerin panikleyip, ateş etmemesi için uyardığı Ömer S., Mehmet Emin C.'yi bacağından vurduktan sonra kaçtı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

TUTUKLANDI

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Mehmet Emin C., ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ömer S.'yi olay yerine yakın bir sokakta yakaladı. Bağlar Polis Merkezi'ne götürülen Ömer S., ifadesinde, "Havaya ateş ettim. Gencin nasıl vurulduğunu anlamadım" dedi. İşlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen Ömer S., gazetecilere, "Konuşmak istemiyorum. Pişmanım" dedi. Adliyeye sevk edilen Ömer S., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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