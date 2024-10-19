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Kavga Arasına Giren Genç Adam Tabancayla Vuruldu

Kavga Arasına Giren Genç Adam Tabancayla Vuruldu
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Adana'da iki kız arasında çıkan kavgayı ayırmaya çalışan Mehmet Emin C., G.Ç.'nin dayısı Ömer S. tarafından bacağından vuruldu. Olayla ilgili tutuklama gerçekleştirildi.

ADANA'da G.Ç. (17) ve Z.B. (17) isimli kızların kavgasını ayırmak isteyen Mehmet Emin C.'yi (21) tabancayla bacağından vuran Ömer S. (36) tutuklandı. Ömer S., ifadesinde, Havaya ateş ettim. Gencin nasıl vurulduğunu anlamadım dedi.

Olay, 17 Ekim'de saat 22.00 sıralarında Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan G.Ç. ile Z.B. isimli genç kızlar, sokakta karşılaşınca tartışma çıktı. Kısa sürede birbirine giren kızların kavgasını yoldan yürüyen Mehmet Emin C., ayırmak istedi. Bu sırada olay yerinde bulunan G.Ç.'nin dayısı Ömer S. araya girmek isteyen Mehmet Emin C.'yi darbedip, belindeki tabancayı çıkardı. Çevredekilerin panikleyip, ateş etmemesi için uyardığı Ömer S., Mehmet Emin C.'yi bacağından vurduktan sonra kaçtı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

TUTUKLANDI

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Mehmet Emin C., ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ömer S.'yi olay yerine yakın bir sokakta yakaladı. Bağlar Polis Merkezi'ne götürülen Ömer S., ifadesinde, Havaya ateş ettim. Gencin nasıl vurulduğunu anlamadım" dedi. İşlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen Ömer S., gazetecilere, Konuşmak istemiyorum. Pişmanım dedi. Adliyeye sevk edilen Ömer S., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Haber: Anıl ATAR-Kamera: Yaşarcan SERİNTÜRKADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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