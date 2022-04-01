Kavcıoğlu: Merkez Bankası'nın mücadelesine tüm kesimler destek vermeli

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, enflasyonla mücadele konusunda etkin çalışmalar yürüttüklerini ancak döviz kurlarındaki oynaklığın giderilmesi ve enflasyonun düşmesi için Merkez Bankası'nın mücadelesine tüm kesimlerin destek vermesi gerektiğini söyledi.

TCMB Başkanı Kavcıoğlu, Konya Sanayi Odası üyesi sanayicilerle çevrim içi düzenlenen 'Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Işığında Türkiye Ekonomisi İstişare Toplantısı'na katıldı. Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü, kentin, 11 organize sanayi bölgesi, 80'e yakın sanayi sitesi ve diğer üretim tesisleriyle sanayi şehri olduğunu söyledi. Konyalı sanayicilerin 80'in üzerinde sektörde üretim yaptığını kaydeden Kütükcü, "Üretimde, düşük teknolojiden hızla uzaklaşan, yüzde 45,7 payla orta-yüksek teknolojiye odaklanan ve yüksek teknolojiyi hedefleyen bir sanayi altyapısına sahibiz. Son 10 yılda ihracatımızı 2,5 kata yakın artırarak, geçtiğimiz yıl 2 milyar 998 milyon dolarla tüm zamanların ihracat rekorunu kırdık. İnşallah bu yılı da yeni bir rekorla tamamlayacağız. Ayrıca 2 bin 990 ihracatçı firmamızla 187 ülkeye ihracat yapıyoruz. Emtia ve enerji başta olmak üzere neredeyse her alanda yaşanan fiyat artışlarından dolayı ciddi bir enflasyon baskısı altındayız. Bu enflasyon baskısı da işletmelerimizin sermayesini adeta eritiyor. Sürdürülebilir bir yatırım ve üretim ortamı için iş dünyamızın, işletme sermayelerini güçlendirecek yeni finansal mekanizmalara ihtiyacı var" diye konuştu.

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