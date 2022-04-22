Kavala'nın Tutuklu Olduğu Gezi Davasında Karar Yarın - Haberler

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Kavala'nın Tutuklu Olduğu Gezi Davasında Karar Yarın

DailyMotion.com - Güncel
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Üçüncü Gezi davasının yarın yapılacak altıncı duruşmasında İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin karar vermesi bekleniyor.

İSTANBUL (DailyMotion.com) - Üçüncü Gezi davasının yarın yapılacak altıncı duruşmasında İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin karar vermesi bekleniyor. Duruşma savcısının, Mücella Yapıcı ile birlikte ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istediği Osman Kavala 1633 gündür tutuklu

DailyMotion.com / Güncel

Ağırlaştırılmış Müebbet, Osman Kavala, İstanbul, Güncel, Haberler

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