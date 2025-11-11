Haberler

Kavaklıdere'de Aileler İçin Anlamlı Ağaçlandırma Etkinliği

Kavaklıdere'de Aileler İçin Anlamlı Ağaçlandırma Etkinliği
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde 11 çift, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde 'Ailem Bir Fidan' diyerek 11 çınar fidanı dikti. Etkinlik, Aile Hatıra Ormanı'nda gerçekleştirildi.

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında 11.11'de 11 çift, "Ailem Bir Fidan" diyerek 11 çınar fidanını toprakla buluşturdu.

İlçe Kaymakamlığı ve Orman İşletme Müdürlüğünce gerçekleştirilen etkinlikte, fidanlar Aile Hatıra Ormanına dikildi.

Evliliğe ilk adımı atacak Neslihan Barbarosoğlu ile orman işçisi Emre Yörük de fidanlarını toprakla buluşturarak anlamlı güne ortak oldu. Her bir fidan bir aileyi temsil ederken, dikilen fidanlara çiftlerin isimleri verildi.

İlçe Kaymakamı Ali Argama, bugünün hem doğa hem de aile açısından anlamlı bir güne dönüştüğünü söyledi.

Yeşil Vatan seferberliğinin yanı sıra 2025 Aile Yılı'na da vurgu yaptıklarını ifade eden Argama, şunları söyledi:

"Kaymakamlığımızın 'Aile Saati, Aile Saadeti, Sessiz Ekranlar, Güçlü Bağlar' projesini bir yıldır ilçe belediyesi ve tüm kurumlarımızla yürütüyoruz. Bu projeyle dijital bağımlılığı azaltarak aile bağlarını güçlendirmeyi hedefliyoruz. Neslihan kardeşimiz geçen yıl hayırlı olsuna geldiğinde evlilik tavsiyesinde bulunmuştuk. Bugün o tavsiyeye uyan bir çiftimizin mutluluğuna şahitlik ediyoruz. 11 çiftimiz, çınar fidanı dikerek 'Ailemiz geleceğimiz, ailemiz çınarımız' vurgusu yapıyor. Neslihan kardeşime sadeliği, zarafeti ve güzelliği temsil eden bir çiçek tacı takdim ediyorum. Düğünlerinin sade, mutluluklarının ziyade olmasını temenni ediyorum."

Etkinlik sonunda, çiftler hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA / Osman Akça - Güncel
Gürcistan'da düşen kargo uçağımızın enkazına ulaşıldı

Gürcistan'da düşen kargo uçağımızın enkazına ulaşıldı
Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağımızın parçaları görüntülendi

Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağımızın parçaları görüntülendi
İBB iddianamesine Özgür Özel'den ilk tepki

Özgür Özel'den İBB iddianamesine ilk tepki
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sorunlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktaran öğretmenlerden biri, yeni video paylaştı

O öğretmenlerden biri, yeni video paylaştı! İşte düştüğü not
Kastamonu'da 5 yaşındaki Osman'ın ölümüyle ilgili bir ihtimal üzerinde duruluyor

5 yaşındaki Osman'ın ölümüyle ilgili bir ihtimal üzerinde duruluyor
Galatasaray, Singo'dan 5 ay içerisinde 20 milyon euro kar edebilir

Galatasaray, Singo'dan 5 ay içerisinde 20 milyon euro kar edebilir
Real Madrid'de 2 sakatlık birden

Real Madrid'e iki kötü haber birden
Sorunlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktaran öğretmenlerden biri, yeni video paylaştı

O öğretmenlerden biri, yeni video paylaştı! İşte düştüğü not
Türkiye'ye ait kargo uçağı Gürcistan'da düştü! İçinde 20 personel vardı

Türkiye'ye ait uçak Gürcistan'da düştü! İşte içindeki personel sayısı
Eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında tahliye kararı verildi

Tutuklu eski belediye başkanı için tahliye kararı
Nijerya Milli Takımı'na davet edilmemişti! Osimhen'in nerede olduğu ortaya çıktı

Osimhen'in nerede olduğu ortaya çıktı
Bakan Tunç'tan 4 işçiye mezar olan inşaattaki çökmeye ilişkin açıklama

Bakan Tunç'tan 4 işçiye mezar olan inşaattaki çökmeye ilişkin açıklama
Cristiano Ronaldo emeklilik tarihini duyurdu

Bir devir kapanıyor: ''Bu son'' diyerek tarih verdi
Bahçeli'nin Müsavat Dervişoğlu için sarf ettiği sözler ayakta alkışlandı

"Devşirme aslan yavrusu" dedi, parti grubu komple ayağa kalktı
Fenerbahçe'de 3 istifa birden

Fenerbahçe'de 3 istifa birden
İBB iddianamesinde Ekrem İmamoğlu için istenen ceza

İşte merakla beklenen iddianamede İmamoğlu için istenen ceza
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.