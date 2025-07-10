Kavak'ta Traktör Devrildi, Bir Kadın Ağır Yaralandı

Kavak'ta Traktör Devrildi, Bir Kadın Ağır Yaralandı
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Samsun'un Kavak ilçesinde tarla sürerken traktörü devrilen S.Ç. (22) isimli kadın ağır yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilerek yaralı hastaneye kaldırıldı.

SAMSUN'un Kavak ilçesinde devrilen traktörün altında kalan S.Ç. (22) isimli kadın, ağır yaralandı.

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Kavak ilçesi Akbelen Mahallesi'nde meydana geldi. Tarla süren S.Ç.'nin kullandığı traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada S.Ç., ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. S.Ç., sağlık ekiplerinin müdahalesi sonra hastaneye götürüldü.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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