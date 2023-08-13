Kavak'ta trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti
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Kavak'ta meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kazada, yolculardan Gürcan Çetin (42) olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan sürücüyle Leman Çetin (64), hastaneye kaldırıldı ancak Leman Çetin kurtarılamadı.
Kavak'ta meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Neslihan Çetin (39) idaresindeki 35 KRE 82 plakalı otomobil, Samsun Ankara karayolu Kavak yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybederek, yoldan çıkıp önce trafik işaret levhasına daha sonra ise ağaca çarparak durabildi.
Kazada, yolculardan Gürcan Çetin (42) olay yerinde yaşamını yitirdi.
Yaralanan sürücüyle Leman Çetin (64), 112 Acil Servis ambulanslarıyla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Leman Çetin, müdahaleye karşın kurtarılamadı.