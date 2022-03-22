Kavak'ta Çanakkale Deniz Zaferi'nin107. yıl dönümü kutlandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kavak'ta Çanakkale Deniz Zaferi'nin107. yıl dönümü kutlandı

AA - Mustafa Günay - Güncel
 - Güncelleme:
Kavak'ta Çanakkale Deniz Zaferi'nin107. yıl dönümü kutlandı

Kavak ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Kavak ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Merkez Şehit İlhan Kuşan Ortaokulu Müdürlüğü tarafından Rıdvan Çelikel Fen Lisesi konferans salonunda gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda öğrenciler Çanakkale ile ilgili oratoryo ve tiyatro gösterisi sundu, terörle mücadele sırasında şehit olan Kavak nüfusuna kayıtlı polis ve askerler tanıtıldı, şiirler ve kahramanlık türküleri seslendirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Büyük, vatan, millet ve bayrak uğruna canlarını feda eden, yurdu kendilerine emanet eden şehitleri minnetle andıklarını söyledi.

Program, Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri çerçevesinde yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından sona erdi.

AA / Mustafa Günay - Güncel

Çanakkale, Hisarcık, 18 mart, Şehit, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title