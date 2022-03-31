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Kavak'ta cami ve mescitler ramazan ayına hazırlanıyor

AA - Mustafa Günay - Güncel
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Kavak'ta cami ve mescitler ramazan ayına hazırlanıyor

Kavak Müftüsü Yakup Belen, ramazan ayı dolayısıyla ilçedeki cami ve mescitlerin bakım ve temizliğinin yapıldığını belirtti.

BELEN, HATAY (AA) - Kavak Müftüsü Yakup Belen, ramazan ayı dolayısıyla ilçedeki cami ve mescitlerin bakım ve temizliğinin yapıldığını belirtti.

Belen, ramazan ayı dolayısıyla pek çok camide boya, badana, halı yıkama ve temizlik çalışmalarının tamamlandığını söyledi.

İlk teravih namazının 1 Nisan Cuma günü kılınacağını, 2 Nisan'da da ilk orucun tutulacağına işaret eden Belen, "İlçemizde mevcut 2 mescit ve 160 camimizde teravih namazı kılınacak. Mescit ve camilerimizin noksanlıkları bakım ve temizlikleri tamamlanarak ibadete hazır hale getirilmiştir. Vatandaşlarımız geçen senelerde koronavirüs salgını dolayısıyla kılamadığı teravih namazını inşallah bu yıl huzur içerisinde kılar." dedi.

Belen, Soğuksu Mahallesi'nde bulunan Sultan Hamit Mescidi'nde hatimle teravih namazı kılınacağını kaydetti.

AA / Mustafa Günay - Güncel

Teravih Namazı, Mescit, Nisan, Belen, Güncel, Haberler

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