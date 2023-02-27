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Kavak'ta bisiklet parasını depremzedelere gönderen çocuğa bisiklet sürprizi

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Kavak'ta bisiklet parasını depremzedelere gönderen çocuğa bisiklet sürprizi

Kavak Müftülüğünce, biriktirdiği bisiklet parasını depremzedelere göndermek üzere İlçe Müftüsü Yakup Belen'e teslim eden çocuğa hayalindeki bisiklet alınarak sürpriz yapıldı.

Kavak Müftülüğünce, biriktirdiği bisiklet parasını depremzedelere göndermek üzere İlçe Müftüsü Yakup Belen'e teslim eden çocuğa hayalindeki bisiklet alınarak sürpriz yapıldı.

Tatarmuslu Mahallesi'nde 12 yaşındaki ortaokul öğrencisi Umut Gezek, hayalindeki bisikleti alabilmek için para biriktirdi.

Gezek, biriktirdiği 500 lirasını, depremzedelere gönderilmek üzere Kavak İlçe Müftülüğüne teslim etti.

Kavak ilçe Müftülüğü 12 yaşındaki ortaokul öğrencisi Umut Gezek'in kendilerine teslim ettiği 500 lirayı depremzedeler için açılan hesaba yatırdı.

İlçe Müftüsü Yakup Belen ve diğer çalışanlar Gezek'in davranışından etkilendi.

İlçe Müftüsü ve Türk Diyanet Vakfı Kavak Şube Başkanı Yakup Belen ve personeli Umut Gezek'e bir sürpriz yaparak aldıkları bisikleti Tatarmuslu Mahallesin'deki evinde Gezek'e teslim etti.

Müftü Belen, yaptığı açıklamada, "Umut Gezek, biriktirdiği 500 lira bisiklet almaya yeterli olmadığından bir kavanoz içinde deprem bölgesine gönderilmek üzere Müftülüğümüze teslim etti. Kurum olarak çok duygulandık. Kendisine sürpriz yapalım dedik. Hayalindeki bisikleti alarak teslim ettik. Kendisine ve ailesine teşekkür ettik." dedi.

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Kaynak: AA / Güncel

Hisarcık Belen Kavak Güncel Haberler

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