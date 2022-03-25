Kavak Müftülüğü Külliyesi'nin temeli atıldı

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Samsun'un Kavak ilçesinde Müftülük Külliyesi'nin temeli, törenle atıldı.

Kavak Müftülüğü Külliyesi'nin temel atma töreni, Merve Camisi din görevlisi Sefa Demircan'ın Kur'an tilavetiyle başladı.

Vali Zülkif Dağlı, törende yaptığı konuşmada, din hizmetlerinin görevliler tarafından vatandaşlar en iyi şekilde sunulmaya çalışıldığını söyledi.

Kavak ilçesinde müftülük hizmet binasının yetersiz olduğunu belirten Dağlı, "Temelini atacağımız ve bünyesinde mescit, kütüphane, konferans salonu ve Kur'an kursu gibi bölümlerin bulunacağı Kavak Müftülüğü Külliyesi hizmete girdiğinde daha verimli hizmetler verecektir. İlçemize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Kurban kesilmesi ve İl Müftüsü Seyfullah Çakır'ın dua etmesinin ardından külliyenin temeli atıldı.

Yaklaşık 300 metrekarelik alanda yapılan Kavak Müftülüğü Külliyesi'nin gelecek yıl hizmete girmesi planlanıyor.

Törene Kavak AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Kavak Kaymakamı Ömer Saygılı, Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, İlçe Müftüsü Yakup Belen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Büyük, AK Parti İlçe Başkanı Onur Bakır, MHP İlçe Başkanı Cahit Kamber ile vatandaşlar katıldı.