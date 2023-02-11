Kavak Kaymakamlığından deprem bölgesinde 10 bin kişilik sıcak yemek

Samsun'un Kavak ilçesinden "Asrın felaketi" olarak nitelenen, Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen depremin ardından gönderilen 10 bin kişilik sıcak yemeğin dağıtımının tamamlandığı bildirildi.

Samsun'un Kavak ilçesinden "Asrın felaketi" olarak nitelenen, Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen depremin ardından gönderilen 10 bin kişilik sıcak yemeğin dağıtımının tamamlandığı bildirildi.

Kavak Kaymakamı Faruk Atar, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgeye15 tır yardımın yanı sıra 10 bin kişilik sıcak yemek de gönderildiğini söyledi.

Elbistan'a bir kamyonla gönderilen yemeğin İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Büyük ve beraberindeki 16 personel tarafından afetzedelere dağıtıldığını belirten Atar, yardımların devam edeceğini kaydetti.