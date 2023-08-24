Kavak Çocuk ve Gençlik Ceza İnfaz Kurumu'nda gençlerle duygular üzerine çalışma yapıldı

Atakum Belediyesi ve TOG İDGEM iş birliğinde Kavak Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan gençlerle duygularını tanıma ve tanımlama üzerine çalışma yapıldı.

Atakum Belediyesi ve Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) İDGEM iş birliğinde Kavak Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan gençlerle duygularını tanıma ve tanımlama üzerine çalışma yapıldı.

TOG İDGEM; Adalet Bakanlığı Kavak Çocuk ve Gençlik Ceza İnfaz Kurumu ile Mart 2023 tarihinde imzaladığı protokol çerçevesince, suça sürüklenen çocuk ve gençlerin desteklemesine yönelik çalışmalar için harekete geçti. Atakum Belediyesi'nin desteğiyle yürütülen çalışmalarla; TOG İDGEM Samsun İl Yöneticisi Oğuzhan Öztanır, belediyede görevli Psikolog İlayda Gül ile Sosyal Çalışmacı Semra Necibe Yıldırım; Kavak Çocuk ve Gençlik Ceza İnfaz Kurumu'daki gençlerle bir araya geldi.

Psikolog Gül ile Sosyal Çalışmacı Yıldırım, çeşitli nedenlerle kurumda bulunan 15 gençle duygularını tanıma, tanımlama ve doğru bir şekilde ifade edebilme üzerine çalışma gerçekleştirdi. Suça sürüklenen gençlerin duygularını sağlıklı ifade edebilmelerini sağlamak ve sosyal iletişim becerilerini geliştirmek amacıyla gerçekleştirilen çalışmaya gençler, büyük ilgi gösterdi.

'Gençlerle İyilik Her Yerde' sloganıyla birçok proje hayata geçiren TOG İDGEM'in Samsun İl Yöneticisi Oğuzhan Öztanır, çalışma hakkında şu bilgileri verdi:

"Adalet Bakanlığı Kavak Çocuk ve Gençlik Ceza İnfaz Kurumu ile imzaladığımız protokol çerçevesince, suça sürüklenen çocukların ve gençlerin güçlenmesi, topluma kazanımları için projeler yürütüyoruz. Atakum Belediyesi, çalışmalarımızı her zaman destekliyor. TOG İğne Deliği Merkezi olarak, Atakum Belediyesi iş birliği ile gençlere yönelik nefes terapisi, ulusal bayramların kutlanması, konser, enstrüman workshopları gibi birçok etkinlik düzenlemeye devam edeceğiz."