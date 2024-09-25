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Kavak Ağacından Düşen Yaşlı Adam Hastaneye Kaldırıldı

Kavak Ağacından Düşen Yaşlı Adam Hastaneye Kaldırıldı
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Çorum'un Alaca ilçesinde budamak için çıktığı kavak ağacından düşerek yaralanan 80 yaşındaki Salif Kaya, yakınları tarafından dere yatağında bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kaya'yı sedyeyle yaklaşık 500 metre taşımak zorunda kaldı.

Çorum'un Alaca ilçesinde budamak için çıktığı kavak ağacından düşerek yaralanan kişi, 500 metre kadar sedyeyle taşınıp önce arazi aracına, ardından ambulansa ulaştırılarak hastaneye kaldırıldı.

Tutaş köyündeki evinden ağaç budamak için çıkan Salif Kaya'dan (80) haber alamayan yakınları, yaşlı adamı aramaya başladı.

Denizören mevkisinde yaklaşık 80 metre derinlikteki dere yatağında Kaya'yı hareketsiz yatarken bulan yakınları, 112'den yardım istedi.

Bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alaca Belediyesi itfaiye ekiplerince sedyeyle dere yatağından çıkarılan Kaya, yaklaşık 500 metre taşındıktan sonra bir arazi aracıyla ambulansa ulaştırıldı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Kaya, Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Serdar Coşkun - Güncel

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