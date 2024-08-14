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KATSO Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi Açıldı

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Kars Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından açıldı. Hisarcıklıoğlu, Kars'ta çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi ve merkezin açılışını yaptı.

Kars Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından açıldı.

Hisarcıklıoğlu, Ardahan'daki bazı ziyaret ve açılış programlarına katıldıktan sonra Kars'a geldi.

Vali Ziya Polat ve Belediye Başkanı Ötüken Senger'i ziyaret eden Hisarcıklıoğlu, daha sonra kentteki bazı sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya geldi.

Ardından KATSO'ya geçen Hisarcıklıoğlu, beraberindekilerle Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezinin açılışını yaptı.

Merkezde incelemelerde bulunup bilgi alan Hisarcıklıoğlu, Vali Polat, KATSO Başkanı Kadir Bozan ve iş insanlarının katılımıyla basına kapalı düzenlenen toplantıya katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Ticaret Ve Sanayi Odası Ekonomi kars Ekonomi Güncel Haberler

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