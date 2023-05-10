Katoliklerin lideri Papa Franciscus, Mısır Kıpti Kilisesi lideri Papa 2. Tavadros ile görüştü

Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, Mısır Kıpti Kilisesi lideri Papa 2. Tavadros ile beraber genel kabul oturumuna başkanlık etti.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, Mısır Kıpti Kilisesi lideri Papa 2. Tavadros ile beraber genel kabul oturumuna başkanlık etti.

Papa Franciscus ile Papa 2. Tavadros, selefleri Papa 6. Paulus ile Papa 3. Şenuda'nın 1973'teki buluşmasının ve iki kilise arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik ortak açıklamanın 50. yılı dolayısıyla Vatikan'da bir araya geldi.

İki kilisenin ruhani lideri, Papa Franciscus'un çarşamba günleri Vatikan'ın ünlü Aziz Petrus Meydanı'nda yaptığı genel kabul oturumuna birlikte başkanlık ederek inananlara beraber hitap etti.

Papa Franciscus, kendisinin Katolik Kilisesinin ruhani lideri seçilmesinden kısa süre sonra 10 Mayıs tarihini her yıl "Katolik-Kıpti dostluk günü" olarak geçirdiklerini ifade ederek, bugün hem bunu hem de seleflerinin bir araya gelişinin yıl dönümünü kutladıklarını söyledi.

Papa Franciscus, Papa 2. Tavadros'a Katoliklerle Kıptiler arasındaki ilişkinin gelişmesine katkıda bulunduğu için teşekkür etti.

Mısır Kıpti Kilisesi lideri Papa 2. Tavadros da köklerindeki ve bağlılıklarındaki farklılıklara rağmen Hz. İsa sevgisinin kendilerini birleştirdiğini dile getirdi.

Papa 2. Tavadros ayrıca, Katoliklerin ruhani liderine 2017'de Mısır'a yaptığı ziyaret için teşekkür etti.

Genel kabul oturumunda Papa Franciscus ayrıca Mısır Kıpti Kilisesi lideri Papa 2. Tavadros'u ve tüm inananları Ukrayna için dua etmeye çağırdı.

İki kilisenin ruhani liderinin yarın da baş başa görüşmesi bekleniyor.

Vatikan'a yakın basın yayın organlarında Papa Franciscus'un ilk kez başka bir kilisenin ruhani lideriyle genel kabul oturumunu yönettiği belirtildi.

Diğer yandan, iki liderin birlikte gerçekleştirdiği genel kabul oturumunun son bölümünde "Örümcek Adam" kostümlü bir kişi Papa Franciscus ile selamlaştı.