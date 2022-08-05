Katmandu'da Pancha Dan Festivali Kutlamaları KATMANDU, 5 Ağustos (Xinhua) -- Nepal'in başkenti Katmandu'daki Pancha Dan Festivali sırasında ikramları dağıtan bir Budist, 5 Ağustos 2022. Pancha Dan -yani beş yaz hediyesi festivali, Budistler tarafından buğday ile pirinç taneleri, tuz, para ve meyveyi içeren beş maddeyi dağıtarak kutlanıyor. KATMANDU, 5 Ağustos (Xinhua) -- Nepal'in başkenti Katmandu'daki Pancha Dan Festivali sırasında ikramları dağıtan bir Budist, 5 Ağustos 2022. Pancha Dan -yani beş yaz hediyesi festivali, Budistler tarafından buğday ile pirinç taneleri, tuz, para ve meyveyi içeren beş maddeyi dağıtarak kutlanıyor. (Fotoğraf: Sulav Shrestha/Xinhua) Xinhua / Güncel Katmandu Nepal Güncel Haberler

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