Katmandu'da Pancha Dan Festivali Kutlamaları
KATMANDU, 5 Ağustos (Xinhua) -- Nepal'in başkenti Katmandu'daki Pancha Dan Festivali sırasında ikramları dağıtan bir Budist, 5 Ağustos 2022. Pancha Dan -yani beş yaz hediyesi festivali, Budistler tarafından buğday ile pirinç taneleri, tuz, para ve meyveyi içeren beş maddeyi dağıtarak kutlanıyor.
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KATMANDU, 5 Ağustos (Xinhua) -- Nepal'in başkenti Katmandu'daki Pancha Dan Festivali sırasında ikramları dağıtan bir Budist, 5 Ağustos 2022. Pancha Dan -yani beş yaz hediyesi festivali, Budistler tarafından buğday ile pirinç taneleri, tuz, para ve meyveyi içeren beş maddeyi dağıtarak kutlanıyor. (Fotoğraf: Sulav Shrestha/Xinhua)
Xinhua / Güncel