Katmandu'da Cinsel Tacize Karşı Protesto - Haberler

Katmandu'da Cinsel Tacize Karşı Protesto
Xinhua - Güncel
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KATMANDU, 24 Mayıs (Xinhua) -- Nepal'in başkenti Katmandu'da üç kadın öğrencinin öğretmenleri tarafından cinsel tacize uğramasını protesto eden öğrenciler, 24 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Sulav Shrestha/Xinhua)
KATMANDU, 24 Mayıs (Xinhua) -- Nepal'in başkenti Katmandu'da üç kadın öğrencinin öğretmenleri tarafından cinsel tacize uğramasını protesto eden öğrenciler, 24 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Sulav Shrestha/Xinhua)
Xinhua / Güncel