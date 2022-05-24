Katmandu'da Cinsel Tacize Karşı Protesto - Haberler

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Katmandu'da Cinsel Tacize Karşı Protesto

Xinhua - Güncel
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Katmandu'da Cinsel Tacize Karşı Protesto

KATMANDU, 24 Mayıs (Xinhua) -- Nepal'in başkenti Katmandu'da üç kadın öğrencinin öğretmenleri tarafından cinsel tacize uğramasını protesto eden öğrenciler, 24 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Sulav Shrestha/Xinhua)

KATMANDU, 24 Mayıs (Xinhua) -- Nepal'in başkenti Katmandu'da üç kadın öğrencinin öğretmenleri tarafından cinsel tacize uğramasını protesto eden öğrenciler, 24 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Sulav Shrestha/Xinhua)

Xinhua / Güncel

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