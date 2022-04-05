Katleden eski nişanlının ismini yatağın başındaki duvardan sildiler

ANTALYA (DHA) - ANTALYA'da eski nişanlısı Taner Bektaş (30) tarafından katledilen Nuray Demir'in (17) yatağının başındaki duvara yazdığı 'Taner' yazısı arkadaşları tarafından karalanarak silindi. Anne Fatmana Gül eve dönmek istemediği için Nuray'ın eşyalarını toplayan teyze Nur Çevik, duygu dolu anlar yaşadı, "Bu kişinin en ağır cezayı alması için elimden geleni yapacağım. Onunla birlikte gömülmeyecek bu olay" dedi.

Antalya'da 18 Ocak 2020'de annesinin kuzeni Birol K.'nin cinsel istismarına maruz kaldığını iddia eden Nuray Demir, bu olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği sırada 18 Mart günü eski nişanlısı Taner Bektaş tarafından otel odasında katledildi. Olayın ardından kaçan Bektaş, Demir'in cansız bedeninin otel çalışanları tarafından bulunmasının ardından kaçtığı Yalova'da yakalanarak Antalya'ya getirildi.

Katilin en ağır cezayı alması için uğraşacağını belirten Nur Çevik, "Onun için çok mücadele ettim. Bu işin peşini asla bırakmayacağım. Bir kişi, bir çocuğa kıyabiliyorsa bunun cezasını çekmek zorunda. Bir kravat takıp, 'Ben pişmanım' demesin. Ben çocuğuma verdiğim sözü bırakmayacağım. Bu kişinin en ağır cezayı alması için elimden geleni yapacağım. Onunla birlikte gömülmeyecek bu olay. Cezasını çekecek" dedi.