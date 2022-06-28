CHP'de Kent Konseyleri Masası oluşturuldu

CHP'de, parti ile kent konseyleri arasında iletişimi sağlamak, katılımcı demokrasiyi güçlendirmek ve yeni projeler üretmek için "CHP Kent Konseyleri Masası" oluşturuldu.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un başkanlığında, Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Antalya Milletvekili Cavit Arı, Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'den oluşan Yerel Yönetimler Heyeti'nden ve Türkiye'nin farklı coğrafi bölgelerindeki kent konseyleri başkanlarından seçilen CHP Kent Konseyleri Masası üyelerinin ilk toplantısı parti genel merkezinde yapıldı.

Toplantıda, CHP Kent Konseyleri Masası'nın oluşumu, yetkisi, işleyişi, çalışma koşulları ile ilgili yöntem ve kurallar belirlendi.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla oluşturulan CHP Kent Konseyleri Masası'nın amaçları arasında parti ile kent konseyleri arasında iletişimi sağlamak, kent konseylerinin gelişmesini, iletişimini, kendi aralarında paylaşımını güçlendirmek, kent konseyleri politikasının yaşama geçirilmesini kolaylaştıracak olanakları sağlamak, kentin ekonomik ve sosyal sorunlarını araştırmak, gözlem ve kurumsal ilişki kurarak tespit etmek yer aldı.

Kent Konseyleri Masası en az üç ayda bir toplanacak

Adana Milletvekili Burhanettin Bulut başkanlığında, bölge farklılıkları göz önüne alınarak ülke genelini kapsayacak şekilde aktif kent konseyi yöneticilerinden oluşturulan CHP Kent Konseyleri Masası, en az üç ayda bir toplanacak.

Masa, halkın karar alma sürecine katılması için kent konseyi olmayan ya da aktif olarak görev yapmayan kent konseylerinin kurulmasında kolaylaştırıcı olacak.

CHP Kent Konseyleri Masası, Kent Konseyi Yasası'nın daha demokratik, kentin, kentlinin yüksek faydasına hizmet verecek şekilde düzenlenmesine "Yasa Çalıştayı" ile katkı sağlayacak, kent konseylerinin yapısı ve çalışmaları hakkında toplantı ve paneller gerçekleştirecek.