Katıldığı kursta azmiyle 76 yaşında okuma yazmayı öğrendi

Kayseri'de yaşayan Ümmühan Sarı, 76 yaşında Büyükşehir Belediyesince açılan kursta okuma yazma öğrendi.

Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ'nin (KAYMEK) Ziya Gökalp şubesindeki kursa devam eden Sarı, AA muhabirine, Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Büyükkışla köyünde doğduğunu, küçük yaşta babasını kaybettiğini söyledi.

Kendisinden küçük 3 kardeşi olduğunu anlatan Sarı, "Müdürle öğretmen 3 kere gelip beni okula kaydettirdi, annem kaydımı sildirdi. 'Sen çocuklara bakacaksın, ben de kilim dokuyup evi geçindireceğim.' dedi. Gidemedim okula, büyüdüm, gelin oldum. Evlenince eşime 'Okuma yazma öğreneyim' dedim. 'İşin mi yok, boş ver.' dedi. Kur'an kursuna gitmek istedim, oraya da göndermedi. O öldükten sonra Kur'an kursuna da gittim, okuma yazma kursuna da başladım." diye konuştu.

Annesi kilim dokuyarak evi geçindirirken kendisinin de bakımını yaptığı kardeşlerini büyüttüğünü aktaran Sarı, şöyle konuştu:

"Anneme, 'Kardeşlerimi yolladın da okula beni niye yollamadın?' diye sordum. O da 'Geçim için yollamadım, ben kilim dokudum, sen de çocuklara baktın. O yüzden gönderemedim, hoş gör beni.' dedi. O yüzden bir şey diyemedim. 4 çocuğum oldu, onları büyüttüm, herkesi dağıttım, herkes evine gitti, gelin oldu, ben evde yalnız kaldım. Evde bunalmayayım dedim. Kurslara gideyim bir neşem açılsın, bir kelime öğrensem faydası olur diye düşündüm. Okuma yazma bilmeyen ahraz gibi bir şey. Hiç işe yaramıyor. Otobüse binsem başkasına soruyordum, 'Bu nereye gidiyor' diye, şimdi biliyorum çok şükür. Kur'an-ı Kerim'i de öğrendim ama hızlı okuyamıyorum."

Okuma bilmediği için zorluk yaşadığını anlatan Sarı, kendisi gibi olanlara kurslara katılmalarını tavsiye etti.

Sınıfın en yaşlısı olan Sarı, "Okuma bilirseniz anlatman da dinlemen de iyi olur. Bir yere gittiğinde soru sorulursa güzel cevap verirsin." ifadelerini kullandı.

Kursa 3 dönemdir devam ettiğini belirten Sarı, "Kalp krizi geçirdim 3 kere. Doktor, 'Evde oturma, kendini dinleme, yürüyüş yap.' dedi. Yürüyüş yapıyorum, buraya yürüyerek geliyorum. Hocam bana çok yardımcı oluyor." diye konuştu.

"Ders zili onun için biraz geç çalmış"

Eğitmen Gülizar Gündüz de yoğunlaştırılmış temel düzey okuma yazma kursunun dönemlik olduğunu, 80 saatlik ders verildiğini belirtti.

Kursiyerlerinin pek çoğunun sosyal ve iktisadi sebeplerden dolayı küçükken okula gidememiş kadınlardan oluştuğunu anlatan Gündüz, "Okul uzakta olduğu için ailesi göndermemiş ya da kardeşine bakmış, okula gidememiş. Ümmühan teyze 3 yıldır pes etmeden kursa devam ediyor. Ders zili onun için biraz geç çalmış. Azmi sayesinde adını soyadını yazmayı, sosyal yaşamda kendine kolaylık sağlayacak şekilde okumayı öğrendi. Otobüse binebiliyor, paraları öğrendi, önceden çok bilmiyordu, rakamları öğrendi." ifadelerini kullandı.