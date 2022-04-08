Katil zanlısı parkta otururken yakalandı (2)
Demirören Haber Ajansı - Azat Yıldız - Güncel
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TUTUKLANDIİzmir'in Karabağlar ilçesinde, evinde bıçaklanarak öldürülen Arif Kıvrak'ın (52) katil zanlısı Nuri Turgut (41), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
KARABAĞLAR, İZMİR (DHA) - TUTUKLANDI
İzmir'in Karabağlar ilçesinde, evinde bıçaklanarak öldürülen Arif Kıvrak'ın (52) katil zanlısı Nuri Turgut (41), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Azat YILDIZ/İZMİR,