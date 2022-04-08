Katil zanlısı parkta otururken yakalandı (2) - Haberler

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Katil zanlısı parkta otururken yakalandı (2)

Demirören Haber Ajansı - Azat Yıldız - Güncel
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Katil zanlısı parkta otururken yakalandı (2)

TUTUKLANDIİzmir'in Karabağlar ilçesinde, evinde bıçaklanarak öldürülen Arif Kıvrak'ın (52) katil zanlısı Nuri Turgut (41), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KARABAĞLAR, İZMİR (DHA) - TUTUKLANDI

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, evinde bıçaklanarak öldürülen Arif Kıvrak'ın (52) katil zanlısı Nuri Turgut (41), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Azat YILDIZ/İZMİR,


Katil zanlısı parkta otururken yakalandı (2)

Demirören Haber Ajansı / Azat Yıldız - Güncel

Karabağlar, İzmir, Güncel, Haberler

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